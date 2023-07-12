曾流亡半生 写下传世之作：作家米兰·昆德拉去世

（德国之声中文网）据捷克公共电视台周三（7月12日）报道，著名作家米兰·昆德拉（Milan Kundera）去世，享年94岁。据法新社报道，米兰·昆德拉故乡图书馆发言人也于当天表示，“很不幸，我可以确认米兰·昆德拉先生因病于昨天（7月11日）去世。”

昆德拉的作品描写人、他们的思想、感情及愿望。他最擅长的则是人际关系小说。其中最著名的是《生命中的不能承受之轻》，描写布拉格之春背景下的一个三角恋爱故事。1984年，这一长篇小说问世，使昆德拉迅速享誉全球。

在数十年里，昆德拉生活在法国。上世纪70年代末，当时的捷克斯洛伐克政府注销了他的国籍，让该国这位著名作家成为流亡者。昆德拉后来加入了法国国籍。不过在2019年年底，曾经表示“没有返乡梦”的昆德拉又重获捷克国籍。

社会主义烙印

米兰·昆德拉不仅深受捷克文化的影响，在社会主义国家当作家的经历也给他打上深深的烙印。1948年，高中最后一年的他满怀激情地加入了共产党，两年后就因“敌对思想和个人主义倾向”被开除党籍。这一事件的后果是，昆德拉不得不中断刚刚开始的大学课程--他原本先是学音乐和文学，后来转到电影学院学习导演和编剧。

1953年，昆德拉发表处女作《人：一座广阔花园》。在这部诗集里，他对共产主义意识形态、社会现实主义进行了思考。后来，他又重新加入共产党，之后又再被开除，如此反复多次。

共产党对其“个人主义倾向”的指责最晚在60年代已经成为焦点。他创作了一些讽刺短篇，70年代汇成短篇小说集《好笑的爱》。大部分的悲剧故事都在爱情与政治、严肃与幽默、轻松与惆怅的昆德拉独特的风格中交织展开。

开除党籍、流亡法国

1968年的“布拉格之春”被残酷镇压后，昆德拉成为不受欢迎的人物。作为改革派共产主义的拥护者，昆德拉1969年被开除作协，1970年被开除党籍。他在电影学院的教职也被剥夺，创作的话剧被取消演出，作品被下架及禁止出版。

但昆德拉却不惧审查，继续写作。在《生活在别处》（1973年）和《告别圆舞曲》（1976年）中，他对自己屡次加入共产党的经历进行了清算。他知道自己不可能在捷克斯洛伐克再出版作品了。两本书都在法国出版。1975年，他在法国雷恩得到一个教书的职位，之后又在巴黎找到避难之所。

流亡期间，昆德拉继续文学创作，继续以捷克斯洛伐克为背景。由于已被驱逐出境，在出版《笑忘录》之后，捷克斯洛伐克的领导层1978年只能剥夺他的国籍。1984年，昆德拉的《生命中不能承受之轻》出版，畅销全球，昆德拉也因此举世闻名。该书后来被改编成电影，大获成功，主演是朱丽叶·比诺什（Juliette Binoche)和丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）。

哲学语境下的文学思考

昆德拉之后的作品《不朽》、《慢》、《身份》和《无知》虽然也受到重视，但不及早期作品成功。《慢》等作品以法语写成。一些文学评论家认为这些小说太哲学化和散文化，另一些则认为昆德拉是具有开创性的道德典范，是西欧文明的批判家，后现代主义者。

2008年，昆德拉被指曾在50年代出卖了一名反对派，导致他多年被关在劳改营里。据称捷克秘密警察的记录里有相关口供。但是，口供真的出自昆德拉吗？还是有人冒充昆德拉？昆德拉当时对此表示一无所知，而且文件上确实没有他的签名。

2014年，在沉寂10年之后，昆德拉的小说《庆祝无意义》出版。该书以幽默而悲怆的昆德拉的笔调刻画了4位男士漫游巴黎并讲述自己的个人坎坷。这本期待已久的小说在欧洲非常畅销，但批评家褒贬不一。有人认为这是一部杰作，另一些却认为它陈腐局促。这是他最后的一部作品。

2023年7月11日，昆德拉去世，享年94岁。

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