曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查 

（德国之声中文网）中共中央纪委国家监委网站7月13日发布消息，原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣“涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查”。

中国官方媒体的报道，均未提及徐鸣具体的违纪违法行为。澎湃新闻的报道称，徐鸣是今年第15名被查的中管干部。“中管干部”是在中共中央组织部备案的干部，其任免权在中共中央，中组部在“中管干部”任命上有建议权，一般“中管干部”为副部级以上。

据官方简历，徐鸣生于1958年1月，早年在原国家经委、原国家计委、原国务院经贸办、原国务院经贸委及商务部工作。2005年，徐鸣任商务部市场体系建设司司长，后同时担任商务部政策研究室主任，2006年任商务部综合司司长，是薄熙来担任商务部长时的部下。

薄熙来到重庆担任市委书记后，2008年4月，徐鸣调任重庆市委副秘书长、政研室主任。2010年到2011年，徐鸣先后任重庆市委秘书长、市委常委、两江新区党工委书记、管委会主任。

2012年3月薄熙来落马后，被视为其亲信的徐鸣被认为属于首当其冲的“清算”对象。当时有海外华文媒体报道，徐鸣一度行踪不明。

不久，徐鸣卸任重庆市委常委职务，继续担任两江新区党工委书记、管委会主任职务。2013年3月，中共重庆市政府决定，免去徐鸣的重庆两江新区管理委员会主任职务。同年，徐鸣调任国家粮食局副局长（保留副部长级待遇）。

2018年3月，根据第十三届全国人大批准的国务院机构改革方案，对国家粮食局的职责进行整合，组建国家粮食和物资储备局，不再保留国家粮食局。

徐鸣被调查的消息公布后，国家粮食和物资储备局党组立即召开会议，表示“坚决拥护支持中央决定，全力配合中央纪委国家监委做好审查调查工作”。会议称，事件表明“不论职务高低，不论是否退休，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处”。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。