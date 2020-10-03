 曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2021

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时政风云

曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查 

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 

China Chongqing Skyline

重庆是徐鸣仕途上的一个转折点

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中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。

重庆市周五（12月30日）通报说，黄奇帆辞去市长职务。他有可能调往北京，晋升国务院秘书长，辅佐李克强总理。

曾检举薄熙来滥用职权的重庆市委原副秘书长、办公厅主任吴文康涉嫌受贿案被二审维持无期徒刑原判。中共高层反腐运动又添新浪花。

（德国之声中文网）中共中央纪委国家监委网站7月13日发布消息，原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣“涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查”。 

中国官方媒体的报道，均未提及徐鸣具体的违纪违法行为。澎湃新闻的报道称，徐鸣是今年第15名被查的中管干部。“中管干部”是在中共中央组织部备案的干部，其任免权在中共中央，中组部在“中管干部”任命上有建议权，一般“中管干部”为副部级以上。 

据官方简历，徐鸣生于1958年1月，早年在原国家经委、原国家计委、原国务院经贸办、原国务院经贸委及商务部工作。2005年，徐鸣任商务部市场体系建设司司长，后同时担任商务部政策研究室主任，2006年任商务部综合司司长，是薄熙来担任商务部长时的部下。 

薄熙来到重庆担任市委书记后，2008年4月，徐鸣调任重庆市委副秘书长、政研室主任。2010年到2011年，徐鸣先后任重庆市委秘书长、市委常委、两江新区党工委书记、管委会主任。 

2012年3月薄熙来落马后，被视为其亲信的徐鸣被认为属于首当其冲的“清算”对象。当时有海外华文媒体报道，徐鸣一度行踪不明。 

Bo Xilai vor Gericht 24. August 2013

2013年8月，薄熙来出庭受审

不久，徐鸣卸任重庆市委常委职务，继续担任两江新区党工委书记、管委会主任职务。2013年3月，中共重庆市政府决定，免去徐鸣的重庆两江新区管理委员会主任职务同年，徐鸣调任国家粮食局副局长（保留副部长级待遇）。 

2018年3月，根据第十三届全国人大批准的国务院机构改革方案，对国家粮食局的职责进行整合，组建国家粮食和物资储备局，不再保留国家粮食局。 

徐鸣被调查的消息公布后，国家粮食和物资储备局党组立即召开会议，表示“坚决拥护支持中央决定，全力配合中央纪委国家监委做好审查调查工作”。会议称，事件表明“不论职务高低，不论是否退休，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处”。 

 

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