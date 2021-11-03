 曾擅闯特朗普私人庄园 中国神秘女子已被遣返 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2021

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新闻广角

曾擅闯特朗普私人庄园 中国神秘女子已被遣返

被控擅闯美国前总统特朗普海湖庄园，并向特情局工作人员做“虚假陈述”的一名中国女商人，在被拘押两年后，已于周末被遣返中国。

Mar-a-Lago Donald Trump

（德国之声中文网）这位名叫张玉婧的中国女子2019年3月因擅自闯入时任美国总统特朗普的海湖庄园，并对特勤局工作人员撒谎而被判处8个月监禁。美国移民局对《迈阿密先驱报》表示，因发生疫情无法遣返等原因，这位张姓女子在格莱德县拘留中心（Glades County Detention Center）度过的实际时间是其刑期的三倍。

Trump Mar a Lago Yujing Zhang

2019年4月，张玉婧在美国一家法庭出庭受审。

2019年对该案进行法庭审理时，时年33岁的张玉婧对法官表示，她去海湖庄园是为了"去见特朗普总统及其家人，想和他们交朋友。" 她还对法官声称，特朗普总统此前已向记者表示邀请她前往海湖庄园。但美国地区法院法官阿特曼（Roy Altman）表示，张玉婧在说谎，她前往海湖庄园的动机不明，但显然不只是为了和特朗普总统合影留念那么简单。

Yujing Zhang | Chinesin verurteilt | Einbruch Golfclub

法官认为，张玉婧擅闯海湖庄园，绝非只为同总统合影留念。

刑期结束后，张玉婧曾要求尽快让其返回中国。《迈阿密先驱报》报道称， 张玉婧曾于2020年12月递交请愿书，要求加快遣返进程，但未获成功。相关的法庭文件显示，张玉婧在一份英文信件中表示，她没有钱和其中国家人通电话，并需要一名律师为她伸张回中国的权利。

 

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