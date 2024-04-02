 曾推动与蔚来合作 江淮汽车原董事长被查 | 经济 | DW | 02.04.2024

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经济

曾推动与蔚来合作 江淮汽车原董事长被查

4月2日，中共安徽省纪委发布消息称，江淮汽车集团控股有限公司原党委书记、董事长安进涉嫌严重违纪违法，正接受调查。通报并未透露这位已退休三年的国企高管具体违法内容。江淮汽车是中国新兴电动汽车品牌蔚来的代工厂商。

已经登陆欧洲市场的蔚来汽车，目前仍主要由江淮汽车代工生产。

已经登陆欧洲市场的蔚来汽车，目前仍主要由江淮汽车代工生产。

（德国之声中文网）在2021年退休时，安进已经为江淮汽车工作了46年。他担任董事长的9年间，公司一度实现了近年来的营收最高峰，但在2016年后开始下滑，其中2018年和2022年度甚至出现过亏损。

安进的董事长任期内，两大重要决策就是与德国老牌车企大众达成合资，以及与中国新兴电动汽车品牌蔚来达成代工合作。2017年，德国大众与江淮先是以一比一的股比成立合资公司，2020年，随着北京方面放开了外资股比限制，大众将其股比提升到了75%。大众集团表示，安进被查并未对合资企业的业务产生影响。

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蔚来与江淮的代工合作则始于2016年，并且在2018年夏天进入到蔚来汽车的代工量产阶段。安进退休前不久的2021年4月，他还出席了蔚来汽车第10万辆下线仪式。

目前，蔚来汽车已经从中国工信部获得了独立造车资质。据中国媒体《财新》报道，蔚来汽车已经在去年12月与江淮汽车就收购生产设备和资产签订了确定性协议，但没有透露何时真正开始独立生产。蔚来汽车也同样表示安进被查不会影响与江淮的合作。

江淮汽车2023年合计销量59.2万辆，其中16.96万辆向海外出口，同比增长近50%。虽然还未正式发布2023年业绩报告，但公司已经初步测算表示扭亏为盈。

（路透社、财新）

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