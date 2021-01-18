曾控国家毒杀 纳瓦尔尼俄遭捕

(德国之声中文网) 一张逮捕令代替了鲜花，下机后连喘息的时间都没有，纳瓦尔尼 (Alexei Navalny)就在海关被警方拘捕，即便以俄罗斯的标准来说，这是一个冷淡的接待方式，更不要说这位俄罗斯公民上次在自己母国的土地上几乎丧命。

纳瓦尔尼并不是唯一受寒的人，许多政治人物、国际记者和俄罗斯警察忍受零度以下的低温在机场等待他返俄。在莫斯科严酷的冬日中，数十辆警车和额外加强的金属栅栏把莫斯科南部的伏努科沃国际机场变成了一个坚不可摧的堡垒。

媒体被拒于机场的入境大厅之外，而透过网路集结替纳瓦尔尼接机的活动则被宣布为非法。无数倡议者和反对派人士被警告远离伏努科沃，俄罗斯警察也亲自登门拜访了纳瓦利内的许多知己。

原本纳瓦尔尼的飞机要降落在莫斯科机场，但克里姆林宫想尽可能地降低这位他们称为「柏林病人」返国的关注，最终就在飞机降落前几分钟，当局将航班改道飞往俄罗斯首都以外的另一个机场。

但这并没有浇熄人们对纳瓦尔尼的热情和敬仰，支持者称他为英雄，在他被捕后更是如此。

扰乱普京的无畏政客

对于独立政治学家罗戈夫 (Kirill Rogov)来说，纳瓦尔尼的回归是踏出「勇敢的一步」。他说，这位44岁的反对派领导人是一位「无畏的政治家」，克里姆林宫长期以来一直避免逮捕他。

他说：「普京坚信，反对派人物在狱中可以将自己的政治影响力提高很多倍。」

据报导，纳瓦尔尼去年8月在西伯利亚的一架航班上遭使用神经毒素「诺维乔克」毒杀。令人惊讶的是，俄罗斯当局允许纳瓦尔尼被送往德国，在柏林的夏里特 (Charité)医院接受治疗。据称，是俄罗斯总统普京本人答应放行的。

罗戈夫告诉德国之声，纳瓦尔尼在遭遇如此高调的健康紧急情况后，现在又被逮捕，这正说明了普京怕他。

他说：「纳瓦尔尼已经发展出一批追随者，在俄罗斯之外也是如此，而这正是克里姆林宫所不喜欢的。他们不想要一个七八成俄罗斯人都知道的反对派政治家，而且是他们无法控制的人。」

而现在，克里姆林宫似乎认为，纳瓦尔尼在监狱里可能更容易受到控制。

反对派政治人物古德科夫（Dmitry Gudkov）表示，克里姆林宫在逮捕纳瓦尔尼的问题上计算错误。在接受德国之声采访时，他将纳瓦尔尼与在种族隔离期间被关押、后来成为总统的南非革命者曼德拉进行比较。

他说：「曼德拉尽管被关押，最后还是登上了权力的舞台。同样的事情肯定会发生在纳瓦尔尼身上。而克里姆林宫却是给世界一个信息：『你看！我们先是想杀了他，没成功，就把他关进了监狱！』」

对纳瓦尔尼的一系列指控

目前尚不清楚纳瓦尔尼将被关押多久。官方称，他被指控违反了2014年欺诈罪的缓刑条件，国际观察家则批评这种指控毫无根据。

俄罗斯警方称，纳瓦尔尼没有按照判决的要求，向他们登记在德国的逗留情况。法院现在必须决定纳瓦尔尼的剩余缓刑是否应该在监狱中完成。

此外，俄国当局12月还对他提出了新的指控。他现在被指控贪污，拿的还是自己反腐基金会的捐款。批评者说，这是又一次试图让纳瓦尔尼闭嘴的行动。

莫斯科否认与纳瓦尔尼中毒事件有任何关系。相反地，克里姆林宫官员多次提出西方支持的阴谋指控，并拒绝调查这次攻击事件。在2020年12月的年度记者会上，普京讽刺地回应了有关纳瓦尔尼中毒的问题：「谁需要他？如果我们想这样做，那么我们应该会看到我们要的结果。」

在他这么说之前，纳瓦尔尼指控俄罗斯联邦安全局 (FSB)的一支杀手部队要对他的攻击事件负责， 他说自己用假名打电话给他所谓的一名刺客，让这名特工承认参与了投毒事件。

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