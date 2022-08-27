 曾拒绝转让疫苗技术 莫德纳有意再试中国市场 | 经济纵横 | DW | 03.10.2022

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经济纵横

曾拒绝转让疫苗技术 莫德纳有意再试中国市场

就在莫德纳最近公开表示愿意同中国展开疫苗合作之后，媒体披露中国曾要求莫德纳转让mRNA技术遭到拒绝。

莫德纳出口的新冠疫苗中8成以上销往富裕国家

莫德纳出口的新冠疫苗中8成以上销往富裕国家

（德国之声中文网）莫德纳公司曾在2020年至2021年间同中国举行谈判，希望能在中国大陆销售其mRNA疫苗，但后来莫德纳放弃了进入中国市场的努力，原因是中方要求交出疫苗配方。

至于莫德纳不愿交出配方的主要理由，据《金融时报》从两名知情者获取的信息报道，莫德纳担心中方伙伴工厂生产马虎、影响质量，从而损害其名誉。

此外，莫德纳非常重视保护智力产权。一个转让专利、旨在意大利建厂的项目也以失败告终。

《金融时报》分析写道，根据获批的条件，外国制药商在中国销售其医药产品只有两条路径：完整技术转让或者同中国当地药厂建立合资企业。莫德纳被要求选择前者，德国的BioNtech则同上海复星医药集团就疫苗达成临床测试与商业化协议，协议中，复星许诺建设年产能高达10亿支疫苗的工厂，而BioNTech无需技术转让。

莫德纳公司与BioNtech/辉瑞研发生产的疫苗使用mNRA技术，这类疫苗保护性更好。中国生产和施打的主要是灭活疫苗，但也在开发多款自己的mNRA疫苗，数天前，印尼政府刚刚紧急批准了中国开发的mRNA沃森疫苗（Walvax）。

迄今为止，中国国内尚未批准任何一支国外品牌的新冠疫苗，国内施打的疫苗均为国产。

新冠疫苗是怎样升级的？

莫德纳似乎有意再启动与华谈判

不过有迹象显示，最近几周来，莫德纳似乎有意重起与中国的相关谈判，毕竟中国是唯一尚未使用mNRA疫苗的大国。上月，针对亚洲记者召开的一次新闻会上，莫德纳医药总裁巴尔顿（Paul Burton ）表示，公司仍然有兴致向中国提供mRNA疫苗，他说，“如果中国认为存在对疫苗的需求，我们当然非常希望能与之合作。”不过，巴尔顿告诉金融时报，当下，这方面没有任何活动，“但我们对此持开放态度。” 

外界注意到，就在巴尔顿此番表态的几天前，美国总统拜登宣布“新冠大流行已经结束”，包括莫德纳在内的新冠疫苗生产厂商，转眼间市值蒸发高达100亿美元。
    
关注疫苗出口走向的Airfinity公司的数据显示，莫德纳疫苗86%出口到富裕国家，BioNtech/辉瑞的这一比例为74%，强生（Johnson & Johnson ）63%，阿斯利康（AstraZeneca）19%。

接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

    
（综合报道）

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