曾拍摄“地球升起”照 阿波罗8号宇航员坠机身亡

安德斯和同伴执行了人类首次离开地球轨道、绕行月球的阿波罗8号任务，并拍摄了历史性照片《地球升起》。他曾就探索火星表示， “我们可以做的不是美国人打败中国人之类的傻事，而是人类从我们的家乡星球前往另一个星球”。

（德国之声中文网）退休宇航员威廉·安德斯（William Anders）周五（6月7日）在美国华盛顿州一架小型飞机坠毁事故中丧生，享年90岁。

1968年12月，安德斯和另外两位宇航员一起驾驶阿波罗8号航天器，实现了人类首次离开地球轨道并绕行月球的太空飞行。在此过程中，他拍摄了引起轰动的历史性照片《地球升起》（Earthrise，又译为“地出”）。

美国国家航空航天局（NASA）局长尼尔森（Bill Nelson）周六在社交媒体上发布了这张经典照片，向安德斯表示哀悼，称这位前空军飞行员“为人类献上了一位宇航员所能给予的最深情的礼物”。

安德斯共同创办的飞行遗产博物馆（The Heritage Flight Museum）证实了他遇难的消息。

《西雅图时报》援引安德斯之子格雷格（Greg Anders）报道称，安德斯独自驾驶的飞机在琼斯岛附近坠毁。琼斯岛是西雅图以北圣胡安群岛的一部分，位于美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛之间。

据福克斯电视台在塔科马市的附属电视台KCPQ-TV报道，安德斯是圣胡安县的居民，当时他正在驾驶自己拥有的一架老式空军单引擎T-34教练机。

KCPQ-TV播放的视频画面显示，一架飞机从空中急速俯冲，然后在离岸不远处坠入水中。

退休宇航员威廉·安德斯（William Anders）6月7日在美国华盛顿州一架小型飞机坠毁事故中丧生，享年90岁 图像来源: Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

安德斯是毕业于美国海军学院的空军飞行员，1963年加入美国国家航空航天局，成为第三批宇航员的成员之一。1968年12月21日，他和两位同伴一起进入太空。他们驾驶的阿波罗8号宇宙飞船执行人类第一次离开近地轨道并绕月球航行的太空任务，在太空中航行三天、飞行24万英里（38.6万公里）后到达月球，并围绕月球轨道飞行了20小时。

安德斯是机组人员中的“菜鸟”，另外两位同伴是任务指挥官博尔曼（Frank Borman）和指令舱驾驶员洛弗尔（James Lovell）。洛弗尔曾在1965年与博尔曼一起驾驶双子座7号飞船，1970年担任命运多舛的阿波罗13号指挥官。

阿波罗8号原定于1969年起飞，但由于担心苏联赶在前面，遂于1968年底提前执行任务。这使得机组人员只有几个月的时间来为这一极具风险的历史性任务进行训练。

阿波罗8号是土星5号火箭的第一次载人发射，在此之前只进行过两次测试。飞船面临着安全进入和离开月球轨道这一艰巨的任务，如果失败就意味着坠落到月球或永远滞留在轨道。

阿波罗8号是首次环绕月球轨道的载人航天任务，图中由左至右分别是阿波罗8号宇航员洛弗尔、安德斯、博尔曼 图像来源: NASA/ZUMA/picture alliance

“我们来到月球就是为了发现地球”

40年后，安德斯回忆起这次任务时承认，尽管他对成功充满信心，但是他认为“有三分之一的可能”机组人员“回不来了”。

阿波罗8号抵达月球时正值圣诞节平安夜，三位宇航员在月球轨道中向地球作了电视直播，这次转播创造了当时全球电视收视人数的纪录，达10亿之众。人们的担忧变成了节日的欢庆。

这次任务的一个关键部分是拍摄月球，但“大约在转了三圈之后发现，月球显然是一个无聊的地方，除了洞还是洞，别的什么都没有”，安德斯在2009年的一次研讨会上说。

当地球开始从月球表面升起时，宇航员们的注意力瞬间转向。“我、洛弗尔和鲍曼突然同时说：快看啊--我们这颗绚丽多彩的美丽星球正在从丑陋的月球地平线上升起。”安德斯在2015年告诉《福布斯》杂志说。

1968年12月27日，安德斯从返回地球的阿波罗8号飞船上被搀扶下来 图像来源: NASA/AFP/Getty Images

安德斯使用长焦镜头和彩色胶卷，拍下了这张被称为“地球升起”的历史性照片。这是第一张从太空看地球的彩色照片，生动地呈现出地球在浩瀚太空中的美丽和脆弱。它改变了人类看待地球的方式，激发了全球环保运动，被认为是历史上最具影响力的照片之一。

安德斯后来说：“我们来到月球就是为了发现地球。”

“你们拯救了1968年”

在那次平安夜任务中，安德斯还扮演了另一个令人难以忘怀的重要角色--在阿波罗8号向地球传输月球表面图像并进行电视直播时，他带两位同伴朗读了《圣经·创世记》的前十节。

三天后，三位宇航员返回地球，坠落在太平洋中。在波诡云谲的1968年，他们成为人类的英雄，被《时代》杂志评选为“年度人物”。

阿波罗8号任务为七个月后阿波罗11号实现人类首次登上月球铺平了道路，确保美国在与苏联的“太空竞赛”中赢得胜利。在那段美国人饱受越南战争、骚乱和暗杀折磨的岁月里，阿波罗8号为这个国家带来了希望。

正如一封写给任务小组的感谢信中所说： “阿波罗8号，谢谢你们。你们拯救了1968年。”

“从我们的家乡星球前往另一个星球”

安德斯于1933年10月17日出生于英属香港。他的父亲是一名美国海军中尉。他出生后不久就随家人搬到了马里兰州的安纳波利斯，后来又回到中国。在日军进攻南京后，安德斯和母亲一起逃到了菲律宾。

他在安纳波利斯海军学院获得了电子工程学位，并在空军拦截机中队服役，负责监视苏联对美国防空系统的挑战。

执行阿波罗8号任务之后，安德斯再也没有进行过太空飞行，但任职于美国国家航空航天委员会。1975年，他被福特总统任命为核管理委员会首任主席，后来又被任命为美国驻挪威大使。

他还曾在通用电气和德事隆集团担任过多个职务。上世纪90年代初，他是通用动力公司董事长兼首席执行官。

执行阿波罗8号任务之后，安德斯再也没有进行过太空飞行 图像来源: NASA/AFP/Getty Images

晚年的安德斯领导了一个有关教育和环境的慈善团体。他与妻子瓦莱丽（Valerie Anders）于1955年结婚，育有六个子女。

阿波罗8号登月后的几十年里，安德斯与现年96岁的洛弗尔和去年去世、享年95岁的博尔曼一起多次出席此次任务的周年庆祝活动。

随着人类重返月球甚至前往火星的讨论越来越多，安德斯曾表示希望“当我们最终找到如何前往火星的方法时，我们可以做的不是美国人打败中国人之类的傻事，而是人类从我们的母星前往另一个星球”。

（路透社）

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