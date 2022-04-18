 曾批核酸防疫政策 王思聪微博账号被“清零” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2022

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时政风云

曾批核酸防疫政策 王思聪微博账号被“清零”

在微博上以敢言著称的万达集团董事王思聪的微博账号遭到封杀，4000万粉丝归零。王思聪日前曾转发针对以岭药业连花清瘟胶囊的视频，还曾在朋友圈中批评政府防疫措施，称上海每日的核酸检测“检测的不是阳性或阴性，而是你的奴性和血性”。

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（德国之声中文网）中国前首富王健林之子、万达集团董事王思聪在微博被禁言数日后，账号遭到删除。点开原本拥有四千万粉丝的王思聪微博账号，显示的是“现已无法查看”。

中国科技媒体三言财经报道称，周三（4月27日）晚间，原王思聪微博账号页面仅显示“用户 1826792401”，当前“粉丝 0、关注 0”，用户头像已经消失。
账号上显示为 “该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”。使用微博网页已搜索不到王思聪的账号。网上还有传言指王思聪遭到全网封，其微信疑朋友圈被永久封禁。

王思聪4月14日时曾转发自媒体@睡前消息编辑部的视频，题为“世界卫生组织‘推荐’连花清瘟，谁告诉你的？”。他在转发时写道：“证监会应严查以岭药业。现在在中国能看到一个严谨、敢于求证、有良心、敢说真话的媒体，实在实在太难了。” 但不久后王思聪重新编辑这条微博，删除评论只留下转发内容。

上海政府近日向市民发放中药连花清瘟胶囊，据称可以缓解新冠感染症状。但当局发放连花清瘟的做法引起质疑和强烈争议。生产连花清瘟的以岭药业在王思聪发文后的数个交易日连续跌停，股价跌至29.15元，市值蒸发逾百亿。

观看视频 02:41

中成药抗新冠？官方力推连花清瘟为哪般

对于王思聪的质疑，生产连花清瘟的以岭药业在深圳证券交易所的“互动易”平台上回答投资者疑问称：“关于微博上所传的消息，请指出具体的问题与源头，我们将对具体内容做解答。从临床试验，到具体的实验数据，再到被收入到新冠肺炎诊疗方案，包括适应症与说明书，我们都有完整的证据和报告披露。不能因为‘王思聪’三个字眼，就随意提出疑问，对于网络上的一些言论，听听就罢了，投资者请加以甄别。”

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北京疫情擴大，當局週四緊急宣布關閉全市大部分學校，提前放假。與此同時，上海推動「常態化核酸篩檢」試圖實現「社會面清零」。無止盡的「清零」令民眾疲乏之際，有中國國家衛健委官員重申中國為什麼非「動態清零」不可。

新冠疫情在上海爆发以来，许多居民都遇到了食品等基本物资供应不畅的问题。然而政府部门在配送物资时，时常会搭配中成药连花清瘟，遭民众质疑浪费宝贵的物流运力。具有专业医生背景的知名科普网站“丁香医生”更是公开反对发放这种药物。

奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。

4月19日，王思聪不满封城防疫的措施，在微信朋友圈发文批评：“每天早上的核算（酸）检测，检测的不是阳性或阴性，而是你的奴性和血性。今天开始不会再出门做核算（酸）了。”

随后王思聪的微博遭到禁言，其微博上方显示“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。有网民猜测王思聪从被禁言到被封号，与他质疑连花清瘟有关，但也有微博用户认为，王思聪被封是因为“侮辱攻击核酸防疫政策”。

近日还有传言指出，王思聪被上海警方以“涉嫌寻衅滋事罪”逮捕，但消息未获得官方证实。推特上有数个自称是“王思聪”的用户报平安的推文，但被认为皆非王思聪本人的账号。

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