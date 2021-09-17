曾批政府亲中的菲律宾拳王：明年选总统

（德国之声中文网）菲律宾拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）19日宣布将竞选明年举行的总统大选，过去，他曾批评现任总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）与中国交好，在南海主权上不够强硬。

帕奎奥承诺，将会打击腐败，而媒体分析，他的参选可能会对在南海的地缘政治产生影响，因为作为现任参议员，与杜特尔特同阵营的帕奎奥曾经抨击杜特尔特，在南海议题上，面对中国时表现地软弱无力。

近年来，尽管国际法庭已裁决驳回了中国对南海海域的主权声张，中国仍在菲律宾附近的珊瑚礁上建立了军事基地。

帕奎奥：接受提名

菲律宾执政党民主人民力量党的一个派别，9月19日举行会议，提名帕奎奥为该党在2022年大选中的总统候选人，帕奎奥接受政治盟友的提名。

但几天前，同党的敌对派系才刚提名杜特尔特参选副总统，以及杜特尔特的长期幕僚丶参议员克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）作为2022年总统候选人，但克里斯多福．吴已婉拒提名。如今帕奎奥的参选，显现出帕奎奥与杜特尔特两派的争执已经升温。

今年42岁的帕奎奥是国际知名的职业拳击运动员，曾夺得8个不同级别的世界拳王金腰带，由於他还未从国际拳坛退休，这意味菲律宾可能出现现役拳击手的新任总统。

除了运动员的身份，他在2007年首度参选众议员落选，2010年在妻子的帮助下当选众议员，并在2013年顺利连任，2016年则当选为菲律宾参议员。

帕奎奥19日在大会的直播演说中说：「我是名战士，在擂台上或擂台外都会是名战士。我接受您们的提名，成为菲律宾总统候选人。」

出生贫穷的帕奎奥说，他的生活经历以及与菲律宾底层民众相处的能力，是他适合竞选总统的能力之一。他问：「对于那些质疑我能力的人，我想问，你们有没有经历过饥饿……有没有向邻居借钱度日或等待食堂剩菜填饱肚子的遭遇？」

他并表示，人民已厌倦政治领导人的甜言蜜语和空头支票，所以他将接受挑战，以真正的变革提高民众生活水平。

可能亲美、反中？

帕奎奥和杜特尔特曾在今年中就南海议题发生争执。他在5月表示，他认为杜特尔特对南海问题「缺乏」立场，「令人沮丧」。杜特尔特之後再受访时，批评帕奎奥的外交政策知识「浅薄」。

杜特尔特上任後，外交上较前任总统亲中，当地有批评声称杜特尔特没有就军队、海岸警卫队和渔船在有争议的水域作业的问题向中国问责。杜特尔特说，在这个问题上与中国政府对抗，不会有任何结果，而且该国在其他方面欠中国一笔 「巨债」。

今年8月，《环球网》曾以「菲律宾拳王，正把拳头挥向中国？」探讨帕奎奥是否是“反华政客”，报导内文称，到底是因为帕奎奥本身就反华，还是他为攻击杜特尔特而拾起对华政策这个话柄，还需继续观察。

加拿大约克大学副教授沈荣钦沈荣钦在其脸书上评论称，菲律宾国民英雄帕奎奥，也许是唯一能够威胁杜特尔特的总统参选人，并指「他未受教育，但是思想较接近左派，矢志打击贪污腐败与贫穷」。更早前，他曾在2019称，因为帕奎奥的拳击生涯大多在美国，所以外交政策上「会比杜特尔特更稍微往美国靠一点」。

竞选不易

帕奎奥曾经是杜特尔特的亲密盟友，他曾表示有超过100亿比索（约合1.29亿人民币）用于贫困家庭的疫情援助款「下落不明」，并补充说这只是他腐败调查的其中一项，杜特尔特指责帕奎奥「昏了头」。

在他发起反腐败运动之际，参议院已对政府大流行病应对计划下购买的医疗用品和设备涉嫌定价过高展开调查。杜特尔特要求帕奎奥说出腐败的政府部门，以证明这位拳击手在选举前不只是在搞政治。帕奎奥反驳说，他警告说腐败的政府官员将被关进监狱，「你们的时间到了」！

尽管帕奎奥很受欢迎，但多份民调显示，杜特尔特的女儿萨拉的支持度最高，其次为小马可仕，另外，高人气政治明星丶马尼拉市长莫雷诺（Isko Moreno）和帕奎奥紧追在後，克里斯多福．吴的支持度较为落後。

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