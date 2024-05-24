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客座评论：台湾变得和香港愈来愈像
客座评论：台湾变得和香港愈来愈像
时隔十年，台湾人再度集结于立法院外展开大规模抗争。在各种论述与主张之中，许多人把台湾跟香港类比，高呼“不要让台湾变成香港”。究竟港台之间有哪些相似之处？
曾志豪
评论
政治
2024年5月24日
2024年5月24日
客座评论：禁制愿荣光与经贸办间谍案
客座评论：禁制愿荣光与经贸办间谍案
香港接连发生政治丑聞，重创香港仅有的文明法治形象。禁播《愿荣光归香港》意味著，香港人也和大陆人民一样，只能看党准许你看的资讯，自由自在的浏览，已经和其他的权利一样，一下子就消失不见了。
曾志豪
评论
政治
2024年5月17日
2024年5月17日
客座评论：香港23条立法 死尸身上补刀
客座评论：香港23条立法 死尸身上补刀
香港立法会3月8日召开特别会议，处理《维护国家安全条例草案》草案首读及二读，火速加快23条立法。2003年约50万港人上街大规模游行反23条，DW客座评论员曾志豪分析，从现今民众的反应对比，到政府对于反对意见的处理，香港的改变再明显不过。
曾志豪
评论
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
客座评论：Messi之乱为何香港人觉得心凉？
客座评论：Messi之乱为何香港人觉得心凉？
香港媒体人曾志豪分析，梅西来港踢球最后连一分钟都没有下场，全场黑面零笑容零互动，让不少香港人“拍手赞好”，为什麽呢？
社会
2024年2月8日
2024年2月8日
客座评论：民进党三连霸的总统选举观察
客座评论：民进党三连霸的总统选举观察
台湾总统大选结果底定，香港媒体人曾志豪认为，这次选举“相当了不起”，不仅展现民进党内交棒顺利，也显示台湾选民更为成熟。此外，民众党的柯文哲崛起，也不容忽视。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
客座评论：习近平对香港的“爱国者治港”实验
客座评论：习近平对香港的“爱国者治港”实验
李家超12月18日上京述职，今次安排与别不同，不再是分别和国务院总理以及国家主席见面报告，而是一次过的，和总理、主席还有一众政治局常委见面。而外界都认为，“总理”只是陪同，主角当然只有国家主席。这如何反映中国治港之变？
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
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