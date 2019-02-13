曾备受争议 澳将重启圣诞岛难民营

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示，通过重新启用该国位于印度洋东北部的圣诞岛（Christmas Island）上的难民营，可以应对即将出现的难民人数激增情形。由于此前在难民政策上曾在议会表决中受挫，莫里森备受压力。

不过在堪培拉周二举行的表决中，议会以微弱的多数批准了反对党提出的立法草案，主要涉及内容包括难民的医药供应，而莫里森领导的保守党少数派政府则反对这一草案。该法案规定，在偏远岛屿的难民营中被限制行动的避难申请者，在必要情况下有权被送到澳大利亚本土接受医学治疗。

莫里森周三表示，这会让更多人有新的动力铤而走险，尝试进入澳大利亚。所以他希望把圣诞岛上的难民营重新恢复使用。反对党则指责总理此举是在弱化国家边界。

死亡事件、难民暴动和强奸指控

圣诞岛难民营最早于2008年设立，在过去，这里难民暴动、死亡事件、强奸指控以及难民自残等各种恶性事件屡见不鲜。2015年，一名避难申请者的不明死亡导致了难民营内的暴动，当时被圈禁在那里的大约200名难民大多数都参与了这场风波。

乘船偷渡澳大利亚的难民

多年来，澳大利亚由于采取强硬威慑政策来阻止难民进入本国而备受批评。所有试图乘船前往澳大利亚本土而被抓获的难民，都被送到位于太平洋岛国瑙鲁和巴布亚新几内亚的难民营。由于该国今年5月即将举行议会大选，难民政策也成为选战中重要的争议话题。

雨涵/苗子（德新社、法新社、美联社）