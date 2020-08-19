曾声援许章润   耿潇男涉非法经营被捕 

（德国之声中文网）中国文化界人士耿潇男周三（9日）失联，其家属委托的律师尚宝军对自由亚洲电台证实，两人被北京市公安局海淀分局以涉嫌「非法经营罪」刑事拘留，羁押在海淀分局看守所。

耿潇男是清华大学法学院前教授许章润的好友，许月前被警方以「嫖娼罪」带走，耿潇男是最早向海外媒体发布消息并作出呼吁的人士。

许章润：潇男有罪 吾人同罪

许章润在社交媒体发表题为「就女子羁狱致暴政书」的公开信，促请当局释放耿潇男夫妇，还两人自由和公道，「潇男有罪，吾人同罪，莫欺负女子，坐牢杀头，请自章润始」。

他形容耿潇男是侠女，秉持公共心肠，投入公共事务，无私无偏，不论亲疏都勇敢发声，尤其是在他蒙冤时仗义发声，「因传播真相二惹恼有司，这才埋下牢狱之灾的祸根」。他称当局拘捕耿潇男夫妇是将已紧绷舆情往前再推一步，「让本就不堪的中国政情雪上加霜，而令万千善良国民齿冷心寒」。

前中共中央党校教授蔡霞也在推特表示，耿潇男是其好友，赞扬她善良侠义，多年来帮助政治异见老人如鲍彤丶杜光丶姚监复和杨继绳等。她直言，习近平「高压恐怖统治」，大肆抓捕迫害政治异见人士，「已经到了末日疯狂的地步了！」。

公开资料显示，耿潇男毕业於中央戏剧学院导演系，任传奇天辉影视文化公司丶北京无涯新媒体文化传播董事长，北京瑞雅书业总编辑，也是公和基金和共和讲堂执行理事及驻场主持人，并投身多个公益和慈善事业。

许章润今年7月6日因「在四川成都嫖娼」于北京家中被警方带走，拘押6天後获释，但遭清华大学以「道德败坏」为由革除教职和开除公职。

外界普遍相信，许章润的遭遇源於2018年起多次发文批评中国政府及国家主席习近平。

李澄欣/楊威廉（综合报导）

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