 曾声援许章润   耿潇男涉非法经营被捕  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

曾声援许章润   耿潇男涉非法经营被捕 

耿潇男夫妇出事後，许章润和蔡霞都在社交媒体发文声援，并批评当局令舆情推一步紧绷，高压统治「到了末日疯狂的地步」。

Symbolbild I China I Justiz (Getty Images/AFP/E. Jones)

耿潇男曾声援好友、清华大学法学院前教授许章润，她和丈夫目前被羁押在北京海淀分局看守所，两人被指涉嫌「非法经营罪」。

DW.COM

他在公开信中直指中国「风雨飘摇」，并认为「极权必败」。他说自己未来打算「卖文买米」，说「吾人一日不死，便一日呼唤」。

香港电台报道称， 清华大学法学院前教授许章润近日获得美国哈佛大学费正清研究中心发出的聘书，聘请其担任研究员。另有消息报道称，昨天清华大学向许章润发出“失业人员告知书”，正式将其解雇。

前中共中央党校教授蔡霞在接受CNN访问时，呼吁美国政府加倍对中共施压，并要求国际社会阻止中共渗透国际组织。她説，习近平的言论与思想已退回文革时期。

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。

又一名清华大学教师因言论惹上麻烦。该校马克思主义学院副教授吕嘉被学生举报"反党违宪"，就在不久前，清华大学教师许章润疑因批评习近平遭撤职。

（德国之声中文网）中国文化界人士耿潇男周三（9日）失联，其家属委托的律师尚宝军对自由亚洲电台证实，两人被北京市公安局海淀分局以涉嫌「非法经营罪」刑事拘留，羁押在海淀分局看守所。

耿潇男是清华大学法学院前教授许章润的好友，许月前被警方以「嫖娼罪」带走，耿潇男是最早向海外媒体发布消息并作出呼吁的人士。 

许章润：潇男有罪  吾人同罪

许章润在社交媒体发表题为「就女子羁狱致暴政书」的公开信，促请当局释放耿潇男夫妇，还两人自由和公道，「潇男有罪，吾人同罪，莫欺负女子，坐牢杀头，请自章润始」。

他形容耿潇男是侠女，秉持公共心肠，投入公共事务，无私无偏，不论亲疏都勇敢发声，尤其是在他蒙冤时仗义发声，「因传播真相二惹恼有司，这才埋下牢狱之灾的祸根」。他称当局拘捕耿潇男夫妇是将已紧绷舆情往前再推一步，「让本就不堪的中国政情雪上加霜，而令万千善良国民齿冷心寒」。

前中共中央党校教授蔡霞也在推特表示，耿潇男是其好友，赞扬她善良侠义，多年来帮助政治异见老人如鲍彤丶杜光丶姚监复和杨继绳等。她直言，习近平「高压恐怖统治」，大肆抓捕迫害政治异见人士，「已经到了末日疯狂的地步了！」。

公开资料显示，耿潇男毕业於中央戏剧学院导演系，任传奇天辉影视文化公司丶北京无涯新媒体文化传播董事长，北京瑞雅书业总编辑，也是公和基金和共和讲堂执行理事及驻场主持人，并投身多个公益和慈善事业。

许章润今年7月6日因「在四川成都嫖娼」于北京家中被警方带走，拘押6天後获释，但遭清华大学以「道德败坏」为由革除教职和开除公职。

外界普遍相信，许章润的遭遇源於2018年起多次发文批评中国政府及国家主席习近平。

李澄欣/楊威廉（综合报导）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

China Präsident Xi Jinping

客座评论：中共对党内反对者的“新”惩罚 19.08.2020

中央党校教授蔡霞因之前的反习和反党言论被党校开除党籍，剥夺退休待遇。从蔡霞言论的激烈和犀利来看，开除党籍的处罚后果可以预期。假如她不是已经退休多年，很可能被开除公职，但剥夺退休待遇则有些出乎意料，是中共对自己的异议者和反对者正在使用的一种新的惩罚形式。

China Universität

律师：许章润称嫖娼指控是"子虚乌有" 29.07.2020

受到"嫖娼"指控的学者许章润已经委托莫少平和尚宝军律师，经由法律途径追究警方针对他的行政处罚。莫少平表示，许章润强调，当局对他的指控纯属"构陷"，并称从未见过警方指称曾与他发生过性关系的女子。

China Tsinghua Universität in Peking

客座评论：中国知识分子的寒冬来了 08.07.2020

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。

广告

媒体看中国

外国记者在华工作受到警方的严密监视

德语媒体：北京不懂外国驻华记者的价值

《新苏黎世报》指出，中国驱逐外国记者后，将会导致外国对中国的看法更加片面和单调。《曼海姆晨报》则感叹，国际奥委会让北京举办2022年冬奥会，将会成为与2008年奥运会一样的错误。  