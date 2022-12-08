 曾因批评德总理惹议 前乌克兰驻柏林大使接任副外长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2022

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时政风云

曾因批评德总理惹议 前乌克兰驻柏林大使接任副外长

乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。

梅尔尼克直言不讳的个性时常引起争议

梅尔尼克直言不讳的个性时常引起争议

（德国之声中文网）一名乌克兰高级官员周五（11月18日）宣布，前驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）将成为乌克兰的外交部副部长。 

乌克兰政府的议会代表Taras Melnychuk透过应用程序Telegram宣布了这项人事任命。 梅尔尼克则感谢总统泽连斯基、外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）和整个乌克兰政府的信任。 

梅尔尼克表示非常期待他的新角色：「在从事外交工作超过25年之后，能够接任此等重要的职位，为我的祖国服务，这是崇高的荣誉和极大的责任。 」

梅尔尼克是何许人也？ 

梅尔尼克能说流利的德语，在其外交生涯早期曾于奥地利工作。他在担任了七年多的乌克兰驻德大使后，于今年7月离开柏林。 

他的高光时刻，便是在俄罗斯入侵后，担任驻柏林大使的最后几个月。这期间，他与德国高级政治家发生了几次冲突，原因是他们被认为与俄罗斯关系密切，或被认为在对乌克兰伸出援手时不够迅速，梅尔尼克的媒体影响力在近期急剧增加。

他数次呼吁德国应该加快向乌克兰运送武器和装备的速度，这对于一个自纳粹时代和二战结束以来一直非常不愿意使用军队的国家来说，是一个敏感问题。 

基辅外交部在召回梅尔尼克时曾表示，他将在该部担任新的职务，而库列巴此前就曾推荐梅尔尼克作为副手的候选人。

施泰因迈尔（左）和肖尔茨都曾遭受梅尔尼克的批评（资料照片）

施泰因迈尔（左）和肖尔茨都曾遭受梅尔尼克的批评（资料照片）

与施泰因迈尔和肖尔茨的争执

梅尔尼克曾批评过德国总统施泰因迈尔，指责他与俄罗斯有太多密切联系。他还卷入了与总理肖尔茨的争执中，当肖尔茨称德国总统对乌克兰访问未能成行影响了他对基辅的访问时，梅尔尼克批评总理肖尔茨「闹小脾气、耍小性子」，「缺少政治家风范」。

当他被指控言词不符合外交官定位时，梅尔尼克曾为自己辩护道，对于一个为了国家生存而进行防御性战争的乌克兰来说，坚定不移地进行防御性外交的时代已经过去了。

他离开柏林的时候，也正值他为战时民族主义的乌克兰领导人班德拉（Stepan Bandera）辩护之时，此人在乌克兰和国外的风评仍褒贬不一。 

班德拉是与纳粹和苏联军队作战的乌克兰反抗军领导人之一，但他的盟友也被指控在如今属于乌克兰的地区大规模屠杀波兰人和犹太人。 梅尔尼克的评论引起了波兰和以色列的尖锐批评，基辅方面则保证这些意见并不代表乌克兰政府的意见。 

透过网络批评时政

这位前大使回到基辅后，在网上仍然相当活跃。他呼吁德国应继续支持乌克兰，但言词中往往带有批评的意味。

本周四他在网上分享了一张精酿啤酒的图片，瓶身标签上有一幅前德国总理默克尔的漫画，文字写着「里宾特洛甫女士小麦啤酒」（Biere blanche Frau Ribbentrop）。这里指的是希特勒的外交部长里宾特洛甫（Joachim von Ribbentrop），他因在二战爆发前与苏联签署秘密协议，在双方之间分割东欧而闻名。后来他在纽伦堡审判中，因其在发动二战和促成大屠杀中的角色被定罪绞死。梅尔尼克在句子后加上一个眨眼的表情补充道：「德国仍然是焦点」。

（德新社、路透社）

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