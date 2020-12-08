曾吁在美港人借普查发声 许颖婷证实离港 

(德国之声中文网) 在美港人组织「We The Hongkongers」发起人许颖婷17日在脸书宣布离港。同日，立法会议员朱凯迪在脸书贴文表示自己护照被没收，「离不开香港了」。

许颖婷(Frances Hui)为前学民思潮成员，今年3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别，希望令美国政府「更准确评估香港人这个群体的人数及需要」。

17日，许颖婷在脸书证实离港。她在脸书帖文中说: 「几个月前我收到几个不同来源的消息警示我离开，经深思熟虑，一再拖延良久，最后还是无奈离开香港。」

她写道:「参与社运八年，最折磨我的，是要接受在这裡认识的人，随时都会离开或者消失的现实。」

她提及自己的心理挣扎，常因不可能再与亲友经历生命而感痛楚。她写道，心中愧对一年前群众赋予她「国际战线」名号，虽曾惹来争议，但人在国外或难体察家乡民情，她仍谨记国际线服务的是香港，应以香港本土利益为最大前提: 「于我而言，流落他乡，依然不忘初心、勤学精进，将一生所学献于这片土地，这才是出走的意义。」

许颖婷接受香港《苹果》访问表示，几个月前早收到朋友警示，感受到人身安全受威胁，衡量各方因素后决定离港。她说短期内不会返港，但希望有朝一日能回港。 许重申自己非美国公民，半年前也已经从美国麻省波士顿爱默生学院毕业。在不同签证限制下，她暂时需要先安顿好自己的个人生活。

许颖婷向《苹果》表示，未来仍会坚持组织，盼能凝聚在美港人在整个公民社会的参与度，以及在美国政治制度中争取港人的民主自由。她指组织未来会继续推动民族个体，与台湾、维吾尔族等世界各地不同组织连结。

朱凯迪护照被没收

前立法会议员朱凯迪在17日于脸书上写: 「被收passport(护照)，离不开香港了」。

12月初与其他7名泛民主派人士因参加未经官方批准的「七一游行」被捕，其他被捕者包括民主党前主席胡志伟、社民连副主席梁国雄、民阵召集人陈浩桓等。8人获准以港币1000元交保后，案件于17日提堂。

在这之前，朱凯迪也曾在11月因立法会三毒审议国歌法期间的「臭水」事件，与其他2名前议员许智峯、陈志全被捕。许智峯于12月3日发表公开信证实离港。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。