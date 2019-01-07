曾吁中共体面淡出 北大教授再度发声

（德国之声中文网）去年年底，北京大学社会学系荣休教授郑也夫发表文章"政改难产之因"，呼吁"今后中国共产党的领袖所能做出的唯一可望载入史册的大事情，就是引领这个党体面地淡出历史舞台。"在中国舆论收紧的大背景下，一名体制内学者如此直言不讳，引发强烈反响。

时隔一年，郑也夫再度公开发声。普林斯顿中国学社创办的网刊《纵览中国》周日（12月22日）发表其署名文章"财产公示 请自常委始"。文章指出，世界上大多数政府都为腐败大伤脑筋。筛选的结果是，诞生于欧洲的公务员"财产申报-公示"制度广被四方。这制度公正、平和、低耗、无涉意识形态，非西方传统的国家也纷纷采纳，遂传遍一个世界。郑也夫继续遗憾地写道："与世界大多数国家不同，中国选择了一条特异的反腐路径：执政党自清门户"。

郑也夫总结认为，目前的反腐方式根本完不成反腐，还将败坏中国的司法系统。他向全国人大提出一项社会与官僚系统的妥协方案：科级以上官员在规定日期申报财产及受贿情况；并建议"请七常委带头公示财产"。他补充强调："笔者已聆听多次：打铁先要自身硬。带头公示财产是自证清白和垂范官场的好方式。如是，则不怕申报－公示推行不下去。中国财产申报的立法动议提出30余年了。是社会与正直的官员倒逼高层的时候了。"

并非先例

传中共中央已获得七常委财产的第一手资料

敦促中国官员自上而下公开财产，郑也夫并非第一人。早在2012年就有消息指出，迫于外界强烈要求中共官员公开个人财产的压力，中共中央已获得七常委财产的第一手资料，正在考虑何时公布。该消息在最近几年内反复传出。

郑也夫的最新文章发表后，被关注的一大重点是：文章作者曾经呼吁中共体面淡出历史舞台。在谷歌输入"郑也夫"，自动补充功能中有一条建议是"现状"。不难看出，好奇郑也夫近况的网民大有人在。

何许人也？

在北京大学社会学系社会学人类研究所网站上，郑也夫的名字出现在荣休教授的页面上。在奖励与荣誉一栏，对郑也夫明的介绍显与众不同，只有区区一行字：不申请并拒绝任何官方奖项。

这位特立独行、敢言直谏的学者也曾多次被中国官方媒体报道。中国教育新闻网2006年刊登了一篇来源于新华网的文章"北大郑也夫的声音为什么那么孤独？"2014年《人民日报》旗下的《环球人物》以"乐于做个边缘人"为题介绍了这名"学术圈的刺头"、"超龄愤青"。《中国青年报》也于同一年发表长文"北大教授郑也夫退休前领着学生'批判'中国教育"。

郑也夫去年发表惊人言论之后，大量相关的网民评论也遭到删除。北京之春荣誉主编胡平称郑也夫文章惊骇，"最大胆最透彻反响最大"。历史学者、独立时评人章立凡当时在《时事大家谈》栏目中也坦言："今天的话题（郑也夫的呼吁）是我在贵台参加节目以来，迄今为止感觉最难谈的，因为它高度敏感。很可能我从此以后不能再说话了。"他同时指出，郑也夫先生的言论"说出大家想说但是不敢说的，就是谁干得好就干下去，干不好就淡出。郑先生比较客气，用了'体面淡出'而不是退出"，章立凡评论认为："中共执政70年现在实现了利益最大化，如果要求它在和平方式中让权，恐怕会被认为在与虎谋皮。郑也夫的言论在自由派中也会被认为是对牛弹琴。"

对于自己的批判作风，郑也夫在《南都周刊》2014年题为"一直愤怒"的专访中这样解释道："我对中国社会问题做过种种批评，如果希望能直接推动政府改革的话，早不写了。因为没有效果。为什么还在写，因为有间接的期待，它至少能影响到一些公民、学生、学者，产生一些作用，从而在未来可能对社会乃至政府有影响。"