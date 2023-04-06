曾劝说乌克兰弃核 克林顿说后悔了

（德国之声中文网）本周二（4月4日），美国前总统克林顿在接受爱尔兰电视台采访时说：“如果乌克兰还拥有核武器，那么没人会相信，俄罗斯会做出侵略乌克兰的决定。”

他说：“我感觉负有共同的责任。因为当年我真的相信乌克兰应该放弃核武器。”

1994年12月5日，联合国安全理事会常任理事国美国、俄罗斯和英国分别与乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦在匈牙利首都布达佩斯举行的欧洲安全与合作组织会议上签署了《布达佩斯安全保障备忘录》。该备忘录规定乌克兰承诺放弃苏联时期部署在其境内的核武器，美、英、俄作为担保方保证乌主权和领土完整。苏联在乌克兰遗下大量核武器，使乌克兰一度成为第三大拥有核武的国家。

克林顿在接受采访时说，俄罗斯吞并克里米亚的时候就已经打破了《备忘录》中的承诺。“我对此感到很不舒服。”他说。

他指责普京发起对乌克兰的侵略战争“完全错误”。他说，欧洲和美国应该继续支持乌克兰。

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