 曾促林郑「讲人话」 香港电台记者疑遭清算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2020

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时政风云

曾促林郑「讲人话」 香港电台记者疑遭清算

自港区国安法实施後，港府对新闻界的「无形之手」越趋明显，旗下公营广播机构香港电台再次成为整顿对象，这次突然留难敢言的名记者利君雅，被指是「赤裸裸的政治打压」。

Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

去年721元朗白衣人袭击事件後，特首林郑月娥翌日见记者，利君雅多次质问她並要求她「讲人话」。

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继大举搜查报馆後，香港警方再被指打压新闻自由，当局修改《警察通例》下“传媒代表”的定义，变相引入“官方发牌制度”，赶绝公民记者及网媒。香港媒体环境如何迈向“大陆化”？

据香港明报等多家媒体报道 ，香港电台下架了上个月制作并且播放过的一辑有关立法会选举延后一年的节目，原因是其中一位受访者（罗冠聪）因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉。现流亡英国的罗冠聪对这样的做法表示质疑。

香港電台老牌政治讽刺節目《頭條新聞》本周五（6月19日）晚播出本季最後一集后將暫停製作。港台表示将检讨節目，能否復播仍是未知數。此次风波源自2月中的一期节目，香港通讯事务管理局5月裁定该节目“驚方訊息”环节污蔑丶侮辱警方。

香港电台宣布将会停止转播已持续39年的BBC国际频道，将于9月初改播中央人民广播电台的节目。有批评人士指出，香港又向大陆化迈出一步。

《港区国安法》自7月实施後多名民主派人士被捕，国安处便衣人员月初拘捕谭得志（快必），指他涉嫌「发表煽动文字罪」，这条「殖民地恶法」如何方便当局大兴文字狱？

12名港人过去三周被扣留在深圳，当局禁止家属委托的律师接触当事人，已有5名律师受压退出案件。李宇轩家人发声明，对於他至今仍然失联感到痛苦，吁国际关注，香港民主派阵营也发起一人一信声援。

（德国之声中文网）在反送中运动期间多次尖锐质问港府官员的名记者利君雅（Nabela Qoser），突然遭其所属的香港电台（简称港台）延长试用期120天，并重启去年7至11月期间在政府记者会上表现的投诉调查，此举被外界批评是秋後算账。

香港电台节目制作人员工会周一（28日）批评，当局此举理据不充分，属政治打压；工会在与广播处长梁家荣等管理层会面时，强烈感到决定来自商务及经济发展局，认为事件属「赤裸裸的政治打压」，料未来将有未过试用期的员工遇到类似情况。

商务及经济发展局局长邱腾华同日被传媒追问有否施压时，拒绝评论，只强调政府部门内部人事升迁有既定机制。

此前《苹果日报》引述消息指，邱腾华一直有向香港电台管理层施压，要求大肆整顿港台，这次向利君雅开刀也是局方暗中出手。

逼当事人请辞？

记者出身的民主派立法会议员毛孟静，批评港府政治打压丶秋後算帐，又指当局延长试用期的做法，「既不解雇你，但也不放过你」，是要让利君雅自感没趣然後主动请辞，形容做法「非常奸狡」。

香港电台属公营广播机构，利君雅於2017年10月3日入职该台电视部，现为助理节目主任，按一般公务员的3年试用期，她今年10月原定将结束试用期，可获长期聘用合约。但香港电台23日通知她将试用期延长120天，要求她在周二（29日）下午5点前回覆是否接受条件，否则视为自动离职。

香港《大公报》报道称，香港前特首、中国全國政協副主席梁振英在社交平台發文表示，利君雅的表現有違基本禮貌，如果是在英國或美國同類的記者招待會上發生，「老早已經炒了，不會延長試用期」。他又指出，BBC亦不會雇佣這樣的記者。

利君雅回应《众新闻》和《立场新闻》等港媒查询时仅表示：「多谢关心，我会继续努力，请大家继续支持港台。」

巴裔港籍「良心记者」

34岁的利君雅是香港土生土长的巴基斯坦裔记者，在香港浸会大学传理学院主修广播新闻，毕业後曾在now新闻台丶无綫新闻丶《明报》等多家传媒机构任职，曾获新闻界多个国际奖项。她早年因操流利广东话报导新闻而声名大噪，後来以提问尖锐犀利闻名，获网民封为「良心记者」丶「新闻女神」丶「真香港人」等。

去年721元朗白衣人袭击事件後，特首林郑月娥翌日下午3点才会见记者，利君雅多次质问林郑：「当立法会被冲击时，你凌晨4点都出来见市民，昨晚你整晚去哪了？」丶「昨晚是不是官警黑大龙凤？」，并要求林郑正面回答问题及「讲人话」。

其言行遭到建制派抨击并发起投诉信行动，亲北京团体香港政研会去年8月曾包围香港电台抗议，指该台新闻节目「偏颇误导」，点名谴责「记者毒瘤」利君雅。有网民随後发起赞扬信行动声援，据悉港台收到的表扬信是投诉信的数倍。

Protest Hongkong China (Reuters/W. Kurniawan)

亲中团体曾包围香港电台抗议并点名谴责利君雅

建制派「斗争」对象

香港电台自去年反送中运动起已多次卷入政治风波，英文节目《脉搏》（The Pulse）访问世卫高级顾问艾沃德（Bruce Aylward）问及台湾问题被指有违「一中原则」，而该台老牌政治讽刺节目《头条新闻》及时事节目《左右红蓝绿》，分别因批评香港警方的内容被「严重警告」甚至停播。在巨大政治压力下，署理副广播处长陈敏娟等高层近月宣布离职。

今年8月10日警方拘捕壹传媒创办人黎智英及大举搜查《苹果日报》总部时，拒绝香港电台在内的媒体进入传媒采访区。同日警务处处长邓炳强接受《香港01》访问时称，只会安排「可信媒体」进入封锁线内并为它们提供「多些着数（好处）」。

在国安法之下，外界预料当局对香港电台及整体新闻界的打压接踵而来。9月21日建制派议员在中联办开会，《明报》引述何君尧整理的会议总结，内容包括「改革港台，刻不容缓」，称香港电台可与政府新闻处合并，更指建制派要「敢於斗争，亦善於斗争」。

李澄欣（综合报导）

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頭條新聞之死﹕國安法下港媒寒冬前奏？

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