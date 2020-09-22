曾促林郑「讲人话」 香港电台记者疑遭清算

（德国之声中文网）在反送中运动期间多次尖锐质问港府官员的名记者利君雅（Nabela Qoser），突然遭其所属的香港电台（简称港台）延长试用期120天，并重启去年7至11月期间在政府记者会上表现的投诉调查，此举被外界批评是秋後算账。

香港电台节目制作人员工会周一（28日）批评，当局此举理据不充分，属政治打压；工会在与广播处长梁家荣等管理层会面时，强烈感到决定来自商务及经济发展局，认为事件属「赤裸裸的政治打压」，料未来将有未过试用期的员工遇到类似情况。

商务及经济发展局局长邱腾华同日被传媒追问有否施压时，拒绝评论，只强调政府部门内部人事升迁有既定机制。

此前《苹果日报》引述消息指，邱腾华一直有向香港电台管理层施压，要求大肆整顿港台，这次向利君雅开刀也是局方暗中出手。

逼当事人请辞？

记者出身的民主派立法会议员毛孟静，批评港府政治打压丶秋後算帐，又指当局延长试用期的做法，「既不解雇你，但也不放过你」，是要让利君雅自感没趣然後主动请辞，形容做法「非常奸狡」。

香港电台属公营广播机构，利君雅於2017年10月3日入职该台电视部，现为助理节目主任，按一般公务员的3年试用期，她今年10月原定将结束试用期，可获长期聘用合约。但香港电台23日通知她将试用期延长120天，要求她在周二（29日）下午5点前回覆是否接受条件，否则视为自动离职。

香港《大公报》报道称，香港前特首、中国全國政協副主席梁振英在社交平台發文表示，利君雅的表現有違基本禮貌，如果是在英國或美國同類的記者招待會上發生，「老早已經炒了，不會延長試用期」。他又指出，BBC亦不會雇佣這樣的記者。

利君雅回应《众新闻》和《立场新闻》等港媒查询时仅表示：「多谢关心，我会继续努力，请大家继续支持港台。」

巴裔港籍「良心记者」

34岁的利君雅是香港土生土长的巴基斯坦裔记者，在香港浸会大学传理学院主修广播新闻，毕业後曾在now新闻台丶无綫新闻丶《明报》等多家传媒机构任职，曾获新闻界多个国际奖项。她早年因操流利广东话报导新闻而声名大噪，後来以提问尖锐犀利闻名，获网民封为「良心记者」丶「新闻女神」丶「真香港人」等。

去年721元朗白衣人袭击事件後，特首林郑月娥翌日下午3点才会见记者，利君雅多次质问林郑：「当立法会被冲击时，你凌晨4点都出来见市民，昨晚你整晚去哪了？」丶「昨晚是不是官警黑大龙凤？」，并要求林郑正面回答问题及「讲人话」。

其言行遭到建制派抨击并发起投诉信行动，亲北京团体香港政研会去年8月曾包围香港电台抗议，指该台新闻节目「偏颇误导」，点名谴责「记者毒瘤」利君雅。有网民随後发起赞扬信行动声援，据悉港台收到的表扬信是投诉信的数倍。

亲中团体曾包围香港电台抗议并点名谴责利君雅

建制派「斗争」对象

香港电台自去年反送中运动起已多次卷入政治风波，英文节目《脉搏》（The Pulse）访问世卫高级顾问艾沃德（Bruce Aylward）问及台湾问题被指有违「一中原则」，而该台老牌政治讽刺节目《头条新闻》及时事节目《左右红蓝绿》，分别因批评香港警方的内容被「严重警告」甚至停播。在巨大政治压力下，署理副广播处长陈敏娟等高层近月宣布离职。

今年8月10日警方拘捕壹传媒创办人黎智英及大举搜查《苹果日报》总部时，拒绝香港电台在内的媒体进入传媒采访区。同日警务处处长邓炳强接受《香港01》访问时称，只会安排「可信媒体」进入封锁线内并为它们提供「多些着数（好处）」。

在国安法之下，外界预料当局对香港电台及整体新闻界的打压接踵而来。9月21日建制派议员在中联办开会，《明报》引述何君尧整理的会议总结，内容包括「改革港台，刻不容缓」，称香港电台可与政府新闻处合并，更指建制派要「敢於斗争，亦善於斗争」。

李澄欣（综合报导）

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