 曾为邓小平立传 汉学家傅高义逝世 | 文化经纬 | DW | 21.12.2020

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文化经纬

曾为邓小平立传 汉学家傅高义逝世

曾任美国哈佛大学费正清中心主任的傅高义（Ezra Vogel）12月20日辞世，享年90岁。他是知名的中国和日本问题专家。

USA Ezra Vogel SW

（德国之声中文网）哈佛大学费正清中心发布推特说："我们非常难过的宣布，我们的前主任傅高义（Ezra F. Vogel，1930-2020）去世。傅高义教授曾在1973-1975年以及1995-1999年担任主任。他是我们中心真正的支持者，一位博学的学者和一位很好的朋友。我们会十分怀念他。"

中国官方新华社也发布了一条消息称，外交部发言人汪文斌在例行记者会上对傅高义的辞世表示深切哀悼。汪文斌说，"傅高义教授是美国著名中国问题专家，是中国人民的老朋友"，"我们将铭记他为推动中美关系发展所作的贡献"。

日本共同社在报道傅高义辞世的消息时，提到他因1979年出版的畅销书《日本第一》而知名。报道说，他曾频繁访问日本，在美国也作为屈指可数的日本通享有盛名。日本皇后雅子在美度过高中和大学生活期间，也与他关系亲厚。

2011年，傅高义历经11年写作后出版近900页的长篇传记《邓小平与中国的变迁》（Deng Xiaoping and the transformation of China），中文版书名为《邓小平时代》。

USA Ezra Vogel | Buch Deng Xiaoping and the Transformation of China

傅高义所撰写邓小平传记的中译本名称为《邓小平时代》

2012年，纽约时报中文网曾访问傅高义，并问他如何看待这本书出版后，书中对邓小平及中国政府的态度所受到的外界批评。傅高义表示："很多中国的知识分子认为邓应该在民主方面更有作为，也认为我应该更有批评性。但是那些认真看过我的书的人说，我对邓的想法和行为有着清晰的了解，并且用非常中立的态度去讲述这些。我确实并没有对邓的行为作出道德判断，因为我试图去了解他想了什么，做了什么，有什么影响，以及其他在中国的人如何看待他。"

USA Ezra Vogel | Buch Deng Xiaoping and the Transformation of China

《邓小平时代》书中插图

2013年，《纽约时报》报道了该书中文版受删节一事。据该报道，傅高义当时向该报表示，允许中国审查人员删改其作品的决定是一个讨厌却又必要的妥协。报道称，傅高义在中国参加巡回售书活动时表示："我认为，让中国读者有机会看到90%的内容，总比一点也看不到要好。"

USA Ezra Vogel | Buch Deng Xiaoping and the Transformation of China

《邓小平时代》书中插图

据费正清中心的简介，傅高义1958年在哈佛大学完成社会学博士学位，自1964年起在哈佛任教。他的研究重点包括现代日本的工业化、改革时期的中国以及中国抗日战争等。

 

 

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