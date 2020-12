曾为邓小平立传 汉学家傅高义逝世

(德国之声中文网)哈佛大学费正清中心发布推特说:"我们非常难过的宣布,我们的前主任傅高义(Ezra F. Vogel,1930-2020)去世。傅高义教授曾在1973-1975年以及1995-1999年担任主任。他是我们中心真正的支持者,一位博学的学者和一位很好的朋友。我们会十分怀念他。"

中国官方新华社也发布了一条消息称,外交部发言人汪文斌在例行记者会上对傅高义的辞世表示深切哀悼。汪文斌说,"傅高义教授是美国著名中国问题专家,是中国人民的老朋友","我们将铭记他为推动中美关系发展所作的贡献"。

日本共同社在报道傅高义辞世的消息时,提到他因1979年出版的畅销书《日本第一》而知名。报道说,他曾频繁访问日本,在美国也作为屈指可数的日本通享有盛名。日本皇后雅子在美度过高中和大学生活期间,也与他关系亲厚。

2011年,傅高义历经11年写作后出版近900页的长篇传记《邓小平与中国的变迁》(Deng Xiaoping and the transformation of China),中文版书名为《邓小平时代》。

2012年,纽约时报中文网曾访问傅高义,并问他如何看待这本书出版后,书中对邓小平及中国政府的态度所受到的外界批评。傅高义表示:"很多中国的知识分子认为邓应该在民主方面更有作为,也认为我应该更有批评性。但是那些认真看过我的书的人说,我对邓的想法和行为有着清晰的了解,并且用非常中立的态度去讲述这些。我确实并没有对邓的行为作出道德判断,因为我试图去了解他想了什么,做了什么,有什么影响,以及其他在中国的人如何看待他。"

2013年,《纽约时报》报道了该书中文版受删节一事。据该报道,傅高义当时向该报表示,允许中国审查人员删改其作品的决定是一个讨厌却又必要的妥协。报道称,傅高义在中国参加巡回售书活动时表示:"我认为,让中国读者有机会看到90%的内容,总比一点也看不到要好。"

据费正清中心的简介,傅高义1958年在哈佛大学完成社会学博士学位,自1964年起在哈佛任教。他的研究重点包括现代日本的工业化、改革时期的中国以及中国抗日战争等。

