曼谷酒店发生火灾 警方确认三名遇难者身份

（德国之声中文网）泰国曼谷一家酒店周日（12月29日）发生火灾，导致至少三名外国游客死亡。

当地报纸《考索德》（Khaosod）援引警方消息称，另有七名游客受伤，其中包括两名德国人，受伤主要原因是吸入浓烟。

当地警方透露，遇难者均未外国游客。其中一人在现场被发现死亡，另外两人在送往医院后不治身亡。

警方随后确认，遇难者分别是一名巴西籍女子、一名乌克兰籍男子和一名美国籍男子。四人住院治疗，其中一人伤势严重。

据中国央视报道，经向中国驻泰国大使馆确认，无中国公民伤亡。

火灾发生在热门景点

火灾发生在周日晚间，起火地点位于曼谷考山地区一栋六层楼的酒店——安泊酒店（Ember Hotel）的五楼。

考山路是背包客的热门去处，以其热闹氛围而闻名。

当地官员表示，起火时酒店内共有75人入住。消防员出动了三辆云梯车，救援被困在建筑物内或酒店屋顶的客人。

消防员在大约一小时后控制了火势。目前，火灾原因仍在在调查中。

泰国国家广播公司（NBT）报道，曼谷市长查查·希提奔（Chadchart Sittipunt）已下令对该酒店进行临时关闭。

起火地点位于曼谷考山地区一栋六层楼的酒店——安泊酒店（Ember Hotel）的五楼。 图像来源: Sakchai Lalit/AP/dpa/picture alliance

考山路仍将举行跨年夜活动

曼谷各处正为跨年庆祝活动做准备。根据考山路商业协会主席桑加·璐安瓦塔纳库（Sanga Ruangwattanakul）的说法，周二晚上预计将有20,000人参加此地的跨年倒计时活动。

他说：“现在每个人都对发生的事情感到害怕，担心这会影响明天的活动。但绝对不用担心，我们已经与警察局开会协调，届时将有超过150名警察和区工作人员在考山路负责安全保障。”

旅游业是泰国的主要经济来源。2024年1月1日至12月1日，泰国已接待3200万人次的外国游客，比去年同期增长了28%，游客消费总额为1.5万亿泰铢（约为436亿美元）。

在新冠疫情爆发之前的2019年，泰国接待的外国游客人数达到创纪录的近4000万人次。

（德新社、美联社、路透社、南华早报）

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