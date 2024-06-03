曼海姆持刀袭击中负伤的德国警察不治身亡

一名德国警察在上周五（5月31日）曼海姆发生的持刀袭击事件中遇袭，后因伤势过重不治身亡。政界人士纷纷致哀，警察工会警告“每天”都有暴力事件发生。

（德国之声中文网）德国警方和检察官在周日（6月1日）发表的联合声明中表示，一名德国警察在上周五（5月31日）曼海姆发生的持刀袭击事件中，试图拉开他人时身中数刀，后因伤势过重不治身亡。

这名29岁的警官遇袭后一直在医院处于昏迷状态。联合声明称："案发后，他立即得到了紧急手术，并进入昏迷状态，但因伤势严重于6月2日（周日）下午晚些时候去世。"

联合声明还表示，"我们悼念一位为我们的安全献出生命的警官。"

曼海姆临时悼念点摆放着鲜花和蜡烛，照片中央的德语留言写道： "攻击警察就是攻击我们所有人"。 图像来源: Thomas Frey/dpa/picture alliance

嫌犯的动机和袭击原因需要进一步调查

一名25岁的男子被拍到在市中心的一个摊位上刺伤了警察和5名名为PAX Europa的反伊斯兰组织成员。其中一名受伤者是该组织顾问委员会的成员施蒂尔岑贝格（Michael Stürzenberger）。调查人员表示，嫌疑人是一名在德国居住了大约十年的阿富汗公民，他没有犯罪记录，过去也没有引起执法部门的注意。

嫌犯最终被警方击中。据调查人员称，截至周六晚上，他还活着，但在医院中状态不适合接受审讯。因此，嫌犯的动机和袭击原因需要进一步调查。

政界人士致哀，警察工会警告"每天"都有暴力事件发生

德国总理肖尔茨表示，他对这名警官的死讯感到"非常沮丧"。肖尔茨说："他为大家的安全作出的奉献值得我们致以最崇高的敬意。"

巴登符腾堡州州长克雷奇曼（Winfried Kretschmann）表示，这一消息"令我震惊不已"，并向受害者的家人、朋友和同事表示哀悼。克雷奇曼说："这起可怕的罪行让我们痛苦地看到，警察每天都面临着难以估量的风险。作为一个社会，我们应该给予他们最高的尊重和敬意。"

内政部长施特罗布尔（Thomas Strobl）说："在这些时刻，世界似乎静止了。他献出了生命，因为他挺身而出保护了其他人。"其他地区的政治家也纷纷表达了类似的敬意。

与此同时，德国一个主要警察工会的州分会负责人库斯特勒（Ralf Kusterer）表达的不只是悲痛，还有沮丧。他说："我们每天面对的暴力是无情的、残忍的、不人道的，而且往往是致命的。"

不同党派组织政见对立的示威活动

与此同时，周日，至少有三起针对袭击事件的公众示威活动。大批警察再次出现在曼海姆市中心。据警方称，周日一个跨党派组织呼吁在市中心大部分地区组成一条反对暴力和仇恨的人链，吸引了800到1000人参加。

曼海姆持刀杀人案发生后，反法西斯行动组织Antifa在曼海姆市中心组织抗议选项党集会的活动。 图像来源: Thomas Frey/dpa/picture alliance

与此同时，德国极右翼选项党（AfD）的青年分支在市场广场组织了约150人的示威活动，口号是"再移民本可避免这起犯罪"。这是该党的宣传口号，意思是强制遣返有移民背景的人。

左翼“反法西斯行动”成员也举行了示威活动，但事先并未登记。警察与这些抗议者发生冲突，并对他们进行包围或"围堵"，执法人员称这是为了阻止他们攻击极右翼抗议者。

警方声明称："15点15分左右，一群人（其中一些人蒙住了脸），试图扰乱市场广场上的集会，并向他们猛烈推进。其中一些人手持火把。警察的迅速干预阻止了对集市广场的袭击。在这种情况下，使用胡椒喷雾是必要的。"

警方表示，他们记录了参与反抗议活动的40人的个人信息。其中一人因涉嫌袭警正在接受调查。

（法新社、德新社）

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