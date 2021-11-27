曼海姆到青岛:德中再辟货运列车新线路

(德国之声中文网) 德国与中国之间已经有多条定期货运列车线路，甚至曼海姆也已经有一条从2020年开始运营的线路，连接中国西部城市重庆。现在的新线路则连接了中国北方的重要海港青岛，辐射整个华北、乃至东北地区。曼海姆与青岛建立有友好城市关系。

2月17日，首班列车从曼海姆启程，列车总长将近500米。从青岛启程的首班列车也将在一天后出发。中国中远集团汉堡分公司介绍说，这条新线路主要运载机械、家具、服装、普通化学品等货物。

德中之间的首条定期货运列车线路开通于2011年，由重庆通往德国西北部的杜伊斯堡。到了2021年，欧盟与中国之间全年总共开行了1.5万余趟货运列车。铁路运输虽然比航空慢，但是和海运相比要快得多，而且更不容易发生延误。而其运输成本则介乎于航空与海运之间。对于物流商而言，洲际铁路运输已经成为了对传统海运以及空运的有益补充。

(德广联)

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