 曼海姆到青岛:德中再辟货运列车新线路 | 经济纵横 | DW | 20.02.2022

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经济纵横

曼海姆到青岛:德中再辟货运列车新线路

近年来，欧中之间的物流运量不断增长，新冠疫情期间更是出现了运力紧张的状况。在这一背景下，德中之间又新辟了一条定期货运列车线路，从德国西南部的曼海姆通往中国海滨城市青岛，全长超过1.2万公里。

中欧之间2021年总共开行了1.5万余趟货运列车 这也被认为是“一带一路”的重要组成部分

中欧之间2021年总共开行了1.5万余趟货运列车,这也被认为是“一带一路”的重要组成部分

(德国之声中文网) 德国与中国之间已经有多条定期货运列车线路，甚至曼海姆也已经有一条从2020年开始运营的线路，连接中国西部城市重庆。现在的新线路则连接了中国北方的重要海港青岛，辐射整个华北、乃至东北地区。曼海姆与青岛建立有友好城市关系。

2月17日，首班列车从曼海姆启程，列车总长将近500米。从青岛启程的首班列车也将在一天后出发。中国中远集团汉堡分公司介绍说，这条新线路主要运载机械、家具、服装、普通化学品等货物。

Chinas Präsident Xi in NRW Sigmar Gabriel Hannelore Kraft

习近平2014年曾经到访杜伊斯堡港，迎接一列来自中国的货运列车

德中之间的首条定期货运列车线路开通于2011年，由重庆通往德国西北部的杜伊斯堡。到了2021年，欧盟与中国之间全年总共开行了1.5万余趟货运列车。铁路运输虽然比航空慢，但是和海运相比要快得多，而且更不容易发生延误。而其运输成本则介乎于航空与海运之间。对于物流商而言，洲际铁路运输已经成为了对传统海运以及空运的有益补充。

(德广联)

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新冠疫情助力中德鐵路貨運

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