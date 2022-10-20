曼城中国领馆打人事件后续 6名官员被调离

（德国之声中文网）克莱弗利(James Cleverly)在一份书面声明中表示，这些中国外交官是在英国警方要求对其进行讯问之后才被调离英国的，"令我感到失望的是：他们将不会接受讯问或者面临司法审判。但不管如何，那些对发生在曼城的可耻事件负有责任的人将不再是派驻英国的领事人员，这是正确的。"

今年10月中共党代会期间，一名华裔示威者在中国驻曼彻斯特领事馆前抗议习近平时，被疑为中国外交人员的几名男子拖入领事馆院内，随后遭到拳打脚踢。英国警方此后展开了调查。

英国外交大臣克莱弗利说，根据社交媒体上流传的图像，若干人在领事馆大门附近的行为"看上去是完全不可接受的。"事发后，克莱弗利已经召见过中国驻英国临时代办。

英国外交大臣克莱弗利

克莱弗利在12月14日的声明中透露，英国警方此前已经要求曼城领馆的6名中国外交人员放弃外交豁免权，以便接受警方讯问。警方同时也通知了中国驻伦敦大使馆，要求后者在一星期内采取措施。"但是作为对我方请求的回应，中国政府现在将这些外交官员从英国调离，其中也包括中国总领事本人。"

曼彻斯特大区警方也发表声明称，将继续调查这起围绕着抗议活动的案件。

英国议会外交事务委员会主席卡恩斯(Alicia Kearns)说，英国政府应当禁止这六名官员再次入境英国。

（路透社）

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