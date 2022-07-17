 更難過冬？俄將北溪1號天然氣供量降至20% | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2022

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时政风云

更難過冬？俄將北溪1號天然氣供量降至20%

俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於北溪1號出現「技術問題」，週三（7月27日）起，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20%。這恐使整個歐洲大陸在今年入冬之前，即面臨供氣不足的窘境。

Deutschland | Nord Stream 1 in Lubmin

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」稱27日起北溪1號天然氣管線流量將砍半。

DW.COM

德国联邦能源网络局预期，由于从俄罗斯天然气进口量锐减，明年德国消费者有可能看到其月度取暖费用大增。联邦经济部长哈贝克呼吁办公室人员加大节能力度 ，并考虑制定在国家机关和公共建筑中进一步节约能源的方案。

土耳其總統府表示，基輔和莫斯科將於22日簽署烏克蘭糧食出口協議。聯合國秘書長古特雷斯正為此趕往土耳其首都伊斯坦布爾。

北溪1号线为期10天的年度检修期已经过半，而能否如期恢复供气，这关系到德国今年秋冬的能源供应。俄罗斯天然气公司表示，管道是否恢复运转，取决于负责维修的西门子公司能否将涡轮机从加拿大运回德国。

（德國之聲中文網）俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）週一（7月25日）宣佈，由於北溪1號（Nord Stream 1）其中一具渦輪機引擎發生「技術性問題」，將暫停運作。週三（7月27日）起，經由北溪1號運往歐洲的天然氣供應量將降至每天3300萬立方米。

北溪1號的最大供氣量約為每日1.6億立方公尺，若輸送量降至每日3300萬立方米，相當於北溪1號正常供應量的20%。上個月，俄羅斯方面才曾以送至加拿大維修的渦輪機遲返為由，將北溪1號天然氣供應量降至正常水準的40%，如今宣布供應量再砍半，引發德國政府的憂慮。 

德國經濟部表示：「我們正在與聯邦網絡局和天然氣危機小組密切交流，密切關注這一情況。」並且補充道：「根據我們獲取的信息，並沒有任何技術上的原因會導致交貨量減少。」

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）告訴德新社，「俄羅斯正在破壞合約並且指責他人」。他指責，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正在玩一個「兩面遊戲」。

對此，莫斯科堅稱天然氣供應量減少，是由於歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的制裁，造成設備維修和技術問題。

德國方面則認為，減量並不是維修或技術問題導致，理由過於牽強，足見是莫斯科對歐盟制裁的回擊。

Russland | Portovaya Kompressionsstation

俄羅斯的Portovaya壓縮站是北溪1號線上重要的設施。

能源對峙

7月初，俄羅斯天然氣工業股份公司以閉關維修為由，將北溪1號管線關閉了10天，直到上週才重新恢復輸送，如今又傳出供應受到新打擊，憂心忡忡的歐洲政界一再警告，俄羅斯恐進一步在今年冬天切斷天然氣供應。

德國嚴重依賴俄羅斯天然氣，俄烏戰爭爆發後，能源危機浮上檯面，德國能源政策也受到高度檢視與批評。此前，德國政府曾指責克里姆林宮將能源作為一種「武器」。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）上週告訴記者：「莫斯科並不回避利用糧食和能源輸送作為武器。我們必須堅決保護自己。」

德國經濟部長哈貝克週一表示，普京正試圖削弱西方對烏克蘭的巨大支持，並且造成社會分裂。他說：「為了做到這一點，他挑起了不確定性並推動價格上漲。我們正在通過團結和集中行動來反擊這一點。我們正在採取預防措施，讓我們度過這個冬天。」

為了解決能源依賴問題，歐盟委員會早前提出要求成員國逐漸減少天然氣需求量15%。對此，成員國尚未達成共識，歐盟能源部長們將就天然氣節約有關計劃進行辯論。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，獨立於俄羅斯天然氣供應的歐盟國家，在面對即將到來的冬天，應該要展現團結、聲援被迫限用天然氣的國家。

馮德萊恩告訴德新社：「即使是幾乎不購買任何俄羅斯天然氣的成員國，也難逃潛在的供應停止，對我們內部市場造成的影響。」

观看视频 01:51

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

渦輪機爭議

早在週一宣佈將減少對歐輸送天然氣的供應量之前，俄羅斯天然氣工業股份公司已表示，他們從德國西門子能源公司（Siemens Energy）收到加拿大方面有關北溪渦輪機的文件，但是對於文件內容與有關風險仍有疑慮。

聲明表示：「俄羅斯天然氣工業股份公司對歐盟和英國的制裁仍有疑慮，若這個問題無法解決，就會影響將發動機交付給俄羅斯的時程，以及替Portovaya壓縮站和其他燃氣渦輪發動機的檢修時程。」

對此，西門子能源公司駁斥了此一擔憂，稱從加拿大運到德國的渦輪機可以立即裝運。

根據《華爾街日報》，歐洲政界認為，俄羅斯正以渦輪機延遲交付為藉口，轉移外界對德國所稱的經濟打擊的注意力。該報導指出，德國經濟研究所（Ifo Institute）週一（25日）表示，天然氣短缺和能源價格高漲的威脅，在7月已打擊了德國的商業情緒。該研究所稱：「德國正站在衰退的門檻上。」

由於歐洲許多依賴俄羅斯天然氣的國家，都是依靠德國作為中轉國獲得天然氣，如果北溪管道供氣有變數，整個歐洲都恐受影響。

（德新社、路透社、法新社等）

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