 更年轻、更多元：德国新一届联邦议院登场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2021

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更年轻、更多元：德国新一届联邦议院登场

德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。

Deutschland Berlin Konstituierende Sitzung des neuen Bundestags

新一届联邦议院10月26日召开组成会议

（德国之声中文网）德国联邦议院大选一个月后，新当选的736名议员周二首次召集，举行新一届议院组成会议。

由于基民盟、基社盟组成的联盟党在大选中失利，基民盟籍的老议长朔伊布勒不得不卸任。作为联邦议院现今第一大党的社民党，已经提名该党议会党团副主席贝尔贝尔·巴斯（Bärbel Bas）担任新议长。

来自社民党的贝尔贝尔·巴斯（Bärbel Bas）被选为新联邦议院议长

来自社民党的贝尔贝尔·巴斯（Bärbel Bas）被选为新联邦议院议长

在外交礼节上，德国联邦议院议长是国家第二号人物，地位仅低于联邦总统，高于联邦总理和联邦参议院议长。巴斯当选后成为德国第三位联邦议院女议长。

最年轻的议员23岁

本届联邦议员平均年龄47.5岁，低于上届。最年轻的是两名绿党议员：同为23岁的艾米娅‧菲斯特尔（Emilia Fester，生于1998年4月28日）和尼可拉斯‧瓦格内尔（Niklas Wagener，生于1998年4月16日）。

Bundestagswahl Emilia „Milla“ Fester

艾米娅‧菲斯特尔（Emilia Fester）

由议员年限最长者揭幕

本届议会中年龄最大的议员是80岁的选项党政治家高兰德（Alexander Gauland）。以前的惯例是由年纪最大的议员为新一届联邦议院揭幕，但从2017年起则改为由担任议员年限最长的人享有这一殊荣。此次为新一届议院揭幕的正是卸任老议长朔伊布勒，79岁的他担任联邦议员已经长达49年。

女性比例增加4%

本届联邦议院是历届议院中人数最多的一届，为736名。上一届为709名。女性在本届联邦议员中占比34.7%，比上一届高出4%。 值得一提的是联邦议院首次出现变性女议员：44岁的特莎‧甘瑟尔(Tessa Ganserer)和27岁的斯拉维克（Nyke Slawik），她俩都来自绿党。

观看视频 02:29

首度进入德国议会的跨性别人士

 

83人有移民背景

本届联邦议员的背景也更加多元化。至少有83名议员有移民背景，尤其在左翼党和社民党中。阿韦特‧特斯法伊苏斯（Awet Tesfaiesus）、阿曼德‧佐恩（Armand Zorn）和卡兰巴‧迪亚比（Karamba Diaby）是三名进入联邦议院的非洲裔德国人。

Deutschland BTW 2021 Armand Zorn SPD

社民党政治家佐恩出生在喀麦隆，12岁时来到德国

律师仍最多

大多数联邦议员都有大学文凭，少数拥有职业培训文凭。本届联邦议员中，职业为律师的仍然最多，占14.8%，4.6%是政治学者。职业为医生的联邦议员有13名，占比1.8%。企业家为10人，占比1.4%。本届联邦议员中有5人职业为护士或护工。从事幼教和农业生产的联邦议员各为4名。此外还有1名消防队员。

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观看视频 04:37

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