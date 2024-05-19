更多欧盟国家愿意承认巴勒斯坦国 原因几何？

西班牙和爱尔兰带头推动承认巴勒斯坦作为主权国家。其他欧洲国家也纷纷跟进。各国与巴勒斯坦之间都有怎样的联系？

（德国之声中文网）至少在外交层面上，2024年5月很可能作为相当成功的月份载入巴勒斯坦史册：联合国大会以压倒性多数通过决议，支持巴勒斯坦入联，并赋予巴勒斯坦在联合国以更多的权利和特权。巴勒斯坦与联合国正式成员之间只差了投票权。

现在，其他欧洲国家准备进一步提升巴勒斯坦的外交地位 —— 五个欧洲国家准备正式承认巴勒斯坦为主权国家。这一举措一方面是对加沙地带平民的声援，另一方面表达了支持两国方案作为解决中东冲突的立场。当前的以色列右翼政府则越来越明确地反对这种解决方案。

2023年10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，以色列总理内塔尼亚胡宣布将摧毁加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰武装组织作为军事目标。此外，他还希望对巴勒斯坦地区进行长期控制。据巴勒斯坦称，以色列军事行动已造成超过35,000名平民丧生。加沙地带灾难性的人道主义局势令以色列在国际社会面临越来越大的压力。

以色列在加沙的持续军事行动招致批评 图像来源: Amir Cohen/REUTERS

西班牙：正直的中东调解者？

西班牙和爱尔兰希望通过承认巴勒斯坦国来进一步增大这一压力。据报道，西班牙总理桑切斯（Pedro Sanchez）在过去几个月里与欧洲伙伴国家进行了多次交流。据报道，桑切斯最初希望在欧盟层面推动这一计划，但由于德国和其他国家的反对，他转而组建了一个愿意支持该计划的联盟。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）也证实，西班牙、爱尔兰和斯洛文尼亚计划于5月21日正式承认巴勒斯坦国。

西班牙与许多阿拉伯国家，尤其是在马格里布地区的阿拉伯国家以及土耳其保持着良好关系。这些关系部分可追溯至佛朗哥独裁时期（1939-1975），第二次世界大战后的几年里，这些国家令西班牙免受于西方和东方之间的经济和政治孤立。1975年佛朗哥独裁统治结束后，西班牙与以色列建立经济关系，后于1986年建立外交关系。随后的几年里，西班牙在以色列和阿拉伯世界之间逐渐确立了受人尊敬的斡旋者地位。1991年在马德里召开的中东和平会议被视为其后数年巴以之间奥斯陆和平进程的开端。

巴塞罗那大学支持巴勒斯坦学生举行抗议活动 图像来源: Lorena Sopena/Anadolu/picture alliance

爱尔兰：坚定支持巴勒斯坦源自自身历史

自加沙战争爆发以来，爱尔兰一直是巴勒斯坦的坚定支持者。今年4月中旬，新总理哈里斯（Simon Harris）宣誓就职，桑切斯成为他在都柏林的首位国宾，联合行动则是会晤的主要主题。爱尔兰政府自豪地宣称，自1980年以来，它比欧盟任何其他国家都更早地倡导两国解决方案，支持巴勒斯坦建立一个完全主权的国家。

爱尔兰对巴勒斯坦的强烈认同可以通过其自身历史来解释：19世纪末负责英国殖民地爱尔兰的英国政府官员贝尔福（Arthur Balfour）反对爱尔兰自治。1917年，他作为英国外交大臣发表了所谓的《贝尔福宣言》（Balfour Declaratio），代表英国政府支持犹太人在当时属于奥斯曼帝国的巴勒斯坦地区建立家园。不久之后，该地区成为英国保护国。被派往该地的警备力量大多来自“黑棕部队”（Black and Tans），即当时的皇家爱尔兰警队后备队，曾残酷镇压爱尔兰起义。

一些爱尔兰人将犹太人迁徙至主要由穆斯林组成的中东地区与英国新教徒在爱尔兰北部定居作类比，并将由此引发的北爱尔兰冲突与中东冲突联系在一起。

西班牙首相桑切斯同爱尔兰总理哈里斯共同书写历史：他们改变自己国家的巴勒斯坦政策 图像来源: Paul Faith/PA Wire/empics/picture alliance

来自斯洛文尼亚、马耳他和挪威的支持

西班牙左派政府与爱尔兰中右派政府跨越政治分歧给予彼此相互支持。为使共同举措更具分量，他们努力寻求到更多的支持者：斯洛文尼亚已承诺在6月中旬前承认巴勒斯坦国，不过根据欧盟外交事务高级代表博雷利的说法，斯洛文尼亚已将该日期提前至5月21日。欧盟成员国马耳他也可能采取行动。今年4月，联合国安理会针对巴勒斯坦能否入联进行表决，但最终因常任理事国美国行使否决权而未获通过。

与欧盟有着紧密联系的北约成员国挪威考虑在“今年春季”承认巴勒斯坦国。挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）表示，奥斯陆希望这一举措能使巴勒斯坦建立一个政治上有联系的国家，而不是一个受极端组织控制的“哈马斯国家”。

为加沙击鼓：在都柏林人们定期举行支持巴勒斯坦示威 图像来源: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

欧洲内部的不同立场

在欧盟内部，截至目前主要是中欧和东欧国家承认巴勒斯坦国。对他们来说，承认巴勒斯坦可以追溯到历史上的社会主义时期，当时其与巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特存在着某种意识形态上的亲近。但如今其中的一些国家，尤其是捷克和匈牙利，被认为更倾向于支持以色列，尽管他们与巴勒斯坦保持着全面的外交关系。

德国与巴勒斯坦有外交关系，但未承认其为国家。图为德外长贝尔博克会晤阿巴斯 图像来源: Palestinian President Office/REUTERS

瑞典于2014年 - 作为第一个、也是迄今唯一一个以欧盟成员国 - 承认巴勒斯坦国家身份。西班牙-爱尔兰联盟是否会扩大，目前尚不明了：比利时政府仍在对承认巴勒斯坦国的时机犹豫不决；葡萄牙则经历了权力更替，在保守派政府上台后暂时搁置了这一计划。

其他国家比如德国，虽然与巴勒斯坦权力机构保有联系，但只有在以色列承认巴勒斯坦国之后才愿承认其国家身份。只要被包括所有欧盟成员国和美国在内的许多国家视为恐怖组织的哈马斯仍在巴勒斯坦地区持续作为一个政治力量存在，承认巴勒斯坦国就被认为是不可能的。

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