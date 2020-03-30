 更多更快：德国开发出新冠病毒检测新流程 | 科技环境 | DW | 01.04.2020

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科技环境

更多更快：德国开发出新冠病毒检测新流程

怎么才能更快、更有效地让更多的人作上新冠病毒检测？德国法兰克福大学的一个研究小组在这一重要课题上获突破。

Symbolbild Forschung Impfstoff Coronavirus (picture-alliance/PantherMedia)

（德国之声中文网）德国红十字会献血部和法兰克福大学医院医学病毒学研究所的一个联合研究小组成功地开发出了一种方法，大幅提高了检测新冠病毒SARS-CoV-2的效率。

黑森州科学部长多恩（Angela Dorn）在美因茨宣布，这一新型测试手段马上就可以在全球范围投入使用。她通报说，科学家们找到了一种方法，可同时检测多个采样。这样可将德国目前日均检测4万人次的水平一下子提升至日均20万至40万人次，而且"无损于诊断质量"。

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Virologin Sandra Ciesek (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

切泽克（Sandra Ciesek）教授

该联合研究小组的领军人物是德国红十字会的塞夫里德（Erhard Seifried）教授和法兰克福大学医院的切泽克（Sandra Ciesek）教授。

绿党籍的多恩部长指出，新冠病毒抗疫战的一大重要目标是提高检测能力，"只有这样，我们才能及早确定感染者，将其隔离，以保护他人"。她称，"法兰克福专家们开发的这一手段是一个了不起的发明，让人可以乐观的地相信，未来能让更多的人--尤其是在医疗健康、救援服务和食品工业等领域工作的人们--得到检测。"

集中检测多个采样

这位部长指出，通常情况下，从当事人的喉咙或鼻腔内取出的粘膜采样会被单独检测，而在新方法中，专家们将多个采样同时置入一种特殊溶液，运用俗称的聚合酶链式反应技术（PCR）检测是否感染了新冠病毒，采样中所含的SARS-CoV-2新冠病毒基因可直接得到确认。一旦检测结果呈阴性，则人们可以相信，其中所有的采样均无新冠病毒。

Universitätsklinik Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

美因河畔法兰克福大学医院，对新冠病毒的研究工作正加紧进行

多尔部长强调指出，这种所谓的"集合检测"手段对检测质量没有影响。一旦整个检测结果呈阳性，则必须再对每个取样进行单独测试。

黑森州科学部在一份通报中表示，已在美国和欧洲申请专利的该项发明由法兰克福的歌德大学和德国红十字会献血部共享，经由歌德大学知识转让公司Innovectis，这一技术可立即提供给其它感兴趣的机构。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

 

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