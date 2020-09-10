更多实验室证实纳瓦尔尼被下毒

（德国之声中文网）德国联邦政府发言人赛博特在柏林通报说，"法国和瑞典特别实验室的再检测结果证实了德方的证据"。他透露，德方与这两个国家一起已敦请其它欧洲伙伴独立审核依据从遭人下毒的俄反对派政治家纳瓦尔尼身上获得的新取样所作检测的结果。

赛博特称，这样，与国际禁止化学武器组织仍在进行中的调查无关，已有3家实验室在相互独立的情况下拿出了关于纳瓦尔尼中毒原因是一种军用神经毒剂的证据。他透露，国际禁止化学武器组织从纳瓦尔尼先生身上采集了取样，并采取了必要步骤，交由该组织的定点实验室检测。这位德国政府发言人强调说，"我们再度要求，俄罗斯就相关事件作出解释。"

默克尔：致命神经毒剂“只有俄罗斯政府可以解答”

法国总统马克龙也和联邦德国总理默克尔一样，称它是对这位俄罗斯反对派政治家的一次"谋杀企图"。据爱丽舍宫在巴黎通报，在同俄罗斯领导人普京的一次通话中，马克龙总统敦促俄方全面澄清此案，普京则称相关指责"不当"。

纳瓦尔尼在柏林

8月20日，纳瓦尔尼在俄罗斯国内航班上突然休克。在紧急降落后，他先被送入西伯利亚城市奥姆斯科的一家医院抢救。8月22日，他被飞运至德国，此后，一直在柏林的夏利特医院接受治疗。俄罗斯当局自称，纳瓦尔纳身上未发现残留毒剂。而联邦德国总理默克尔则通报说，由夏利特医院委托联邦国防军一家特别实验室进行的检测结果显示，当事人身上发现了"毫无疑问"是一种诺维乔克神经毒剂。俄方否认，与此事件有任何牵连。诺维乔克是前苏联时代研制出来的一种武器级神经毒剂。2018年，俄罗斯双重间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）就曾被人投以隶属该毒剂家族的一种毒剂。

毒剂新变种？

有关是否以及委托何人做再检测，联邦政府在很长时间里保持沉默。据来自政府圈内人士的信息，这么做的原因是，担心涉事实验室有可能被"黑"。对毒剂做分析也因其显然是诺维乔克家族的某一变种而在政治上十分棘手。化学武器在全球遭唾弃。

此前，俄罗斯政府一再对联邦国防军实验室的分析结果提出质疑。上周五（9月11日），俄有关当局宣布，愿向柏林派遣自己的调查人员。柏林检察院则通报说，已同意俄方的司法协助请求，并将以纳瓦尔尼健康状况许可作为前提，自行了解相关情况。纳瓦尔尼的工作人员已强调，不会同意俄罗斯调查人员见到这位政府批评者。

毒药——政治谋杀的武器 纳瓦尔尼（Alexei Navalny） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐运动而遭到投毒报复。这位现年44岁的律师在在鄂木斯克机场候机时喝过红茶，他的团队认为就是在这时被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov） 据报道，2018年，俄罗斯反政府活动人士、摇滚乐队小猫暴动（Pussy Riot）的非官方发言人威尔茨罗夫接受电视采访批评俄罗斯的法律制度后不久，在莫斯科中毒，生命垂危，转移到柏林治疗。他丧失了听力、视觉以及行走的能力。医生说他“极有可能”被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 斯克里帕尔（Sergei Skripal） 现年66岁的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），曾于2018年在英国索尔兹伯里的一家购物中心外面的长凳上被人发现昏迷，后来被证实是神经毒剂所致。普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这种情况“悲惨”，但称 “我们没有掌握有关事件原因的任何信息”。

毒药——政治谋杀的武器 金正男（Kim Jong-nam） 金正恩的同父异母兄弟金正男，于2018年2月13日在吉隆坡机场被谋杀，谋杀手段是让两名妇女在他脸上涂了化学神经毒剂VX。 今年2月，马来西亚一家法院获悉，当时，金正男背包中携带着十多个装着解药的小瓶，以防范神经毒剂VX袭击。

毒药——政治谋杀的武器 利特维年科（Alexander Litvinenko） 前俄罗斯间谍利特维年科（Litvinenko）叛逃到英国之前曾在联邦安全局（FSB）工作。在英国他成为一名记者，并撰写了两本书揭露FSB和普京。在与两名克格勃前官员会面后，他病倒了，并于2006年11月23日死亡。​调查发现他死于放射性毒药钋 210，据称被放入茶杯中。

毒药——政治谋杀的武器 卡拉什尼科夫（Viktor Kalashnikov） 2010年11月，柏林夏里特医院的医生发现，一对在柏林工作的俄罗斯持异议人士身体中汞含量超高。丈夫卡拉什尼科夫是自由记者，前克格勃上校，每升血液含汞3.7微克，而妻子则为56微克。安全水平为1-3微克。卡拉什尼科夫对德国媒体说， “是莫斯科向我们投毒的。”

毒药——政治谋杀的武器 维克多·尤先科（Viktor Yushchenko） 2004年9月，乌克兰反对派领袖尤先科被诊断出患有病毒感染和化学物质引起的急性胰腺炎。该疾病导致面部毁容，出现痘痕、腹胀和黄疸。他脸上还长满二恶英中毒引发的痤疮。尤先科声称是政府特工对他投毒。

毒药——政治谋杀的武器 马沙尔（Khaled Meshaal） 1997年9月25日，以色列总理内塔尼亚命令情报机构暗杀哈马斯领导人马沙尔。当马沙尔走进约旦安曼哈马斯办公室时，两名特工向马沙尔的耳朵喷射有毒物质。暗杀未遂，不久之后这两名以色列特工被俘。

毒药——政治谋杀的武器 马可夫（Georgi Markov） 1978年，保加利亚异议人士马尔科夫在BBC工作，下班后在公共汽车站等车，大腿被人刺戳。他转身看到一个人拿起雨伞。四天后，他死了。尸检发现，他死于蓖麻毒素。许多人认为毒药是通过雨伞刺给他的。

毒药——政治谋杀的武器 拉斯普汀（Grigori Rasputin） 1916年12月30日，贵族公子尤苏波夫（Felix Yusupov）邀请神秘的精神治疗师拉斯普京来到圣彼得堡赴宴。拉斯普京先后吃下、喝下了尤苏波夫精心准备的含有剧毒氰化钾的蛋糕和酒，却安然无恙。尤苏波夫忍不住掏出手枪，将拉斯普京击毙。 作者: Nik Martin, Louisa Wright



凝炼/达扬（德新社、法新社）

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