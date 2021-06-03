更多中国公司被列入美国黑名单

（德国之声中文网）美国总统拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批59家中国公司的证券。该项措施基于其前任特朗普去年11月发布的行政令，——将40多家据称有军方背景的公司列入黑名单。

捍卫民主价值

拜登的限制措施中现在也包括受美方指控的使用监控技术侵犯人权的公司。白宫在一份声明中表示，该行政令 "有针对性地、并在特定范围内禁止对破坏美国和我们盟友的安全或民主价值的中国公司投资。“ 声明称，这一措施 "符合拜登政府对保护美国核心国家安全利益和民主价值的承诺"。声明强调，制裁名单还将根据需要更新。

相关事务现由财政部负责，而不是特朗普行政令所规定的由国防部负责。新名单上所列众多企业在早前的行政令上也已”榜上有名“，例如：网络设备和智能手机供应商华为、中国第三大国有石油公司中海油。

小米胜讼

不过，事实证明，特朗普的那份行政令易受攻击。中国智能手机供应商小米在华盛顿一家法院上诉成功，被从黑名单除名。新名单上亦未见小米名字。

共和党人特朗普曾激化与中国的贸易冲突，其政府对多家中国企业采取了行动。今年一月上任后，民主党人拜登曾宣布重新审视对华政策。扩大了的黑名单表明，在贸易问题上，拜登对中国还是实施了类似路线。

（德新社，美联社）

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