 “曲线救国”：一带一路盯上汉堡“福地” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2021

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时政风云

“曲线救国”：一带一路盯上汉堡“福地”

在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。

Containerterminal Tollerort

对于汉堡港这个欧洲第三大海港来说，与中国的贸易货运业务是其最重要的业务

（德国之声中文网）根据德广联（ARD）每日新闻（Tagesschau）的消息，已经上市的汉堡港口及仓储物流公司（HHLA）目前正在与中国远洋海运集团有限公司（COSCO 简称：中远集团）就旗下一座名为“福地”（Tollerort）货运码头的入股协议展开谈判。HHLA最近宣布，一项具有法律约束力的协议尚未达成。但仅是这样一份公告的发布就可以表明，谈判已经进入正轨。

报道称，对于汉堡港这个欧洲第三大海港来说，与中国的贸易货运业务是其最重要的业务。中远集团的船舶在汉堡停靠的历史已近40年。两年前，中国国家副主席王岐山也曾访问过“福地”货运码头。“福地”港是汉堡港的四个集装箱码头之一，也是汉堡港的第二大码头，它拥有一公里长的码头堤岸、14台集装箱龙门吊车和一条五轨铁路。

Symbolbild Deutschland Export

中国国家副主席王岐山也曾访问过“福地”货运码头(资料图片)

重要缺口

德国每日新闻援引专家报道称，中国进入汉堡港将弥补其海上丝绸之路的最大缺口。更重要的是，与HHLA的合作还可以使中远公司获得进入意大利亚得里亚（Adria）港口的特权。去年，汉堡港口运营商在罗马政府的明确批准下，收购了那里的一个新码头的大部分股份。当时面对同样有兴趣参股的中国人，罗马政府挡住他们的道路。在意大利人看来，让中远公司在的里雅斯特（Triest）最大集装箱码头拥有多数股份就相当于出卖自己。 然而，现在中国人可以用“曲线救国”的方式，通过参股汉堡港成功进入的里雅斯特。

每日新闻报道称：这将是北京扩张战略的一个决定性举措，因为的里雅斯特是地中海最北端的港口，因此对中欧和东欧特别重要。除此以外，HHLA还在乌克兰和爱沙尼亚的码头拥有股份。

哪里只是营销噱头

在中国大力扩张一带一路欧洲部署的背景下，法国总统马克龙曾表示："我们不能责怪中国人的聪明。我们只能责怪自己如此愚蠢"。欧盟前能源事务专员厄廷格（Günther H. Oettinger）今年4月就通过在德国《商报》发表评论，呼吁不能坐视中国在欧洲管控港口，扩大影响力。在那篇题为《中国人是怎样夺走我们的港口的》文章中，厄廷格写道：“当中国国家主席习近平在2013年宣布´新丝绸之路´项目时，许多人认为这是一个营销噱头......今天，丝绸之路的铺设不再是通过骆驼，而是通过铁路、卡车或集装箱船完成。”

Frankreich Präsident Macron besucht die Region Drome

马克龙："我们不能责怪中国人的聪明。我们只能责怪自己如此愚蠢"

厄廷格指出，中国国有海运公司COSCO已经在欧洲十四大港口拥有自己的码头和股份。而随着“一带一路”项目的推进，中国在全球的影响力仍将继续扩大。比雷埃夫斯本是令希腊引以为傲的港口，但今天已经被中国国有企业所管控。“红色巨龙已经昂首挺胸地迈进了这块民主制度的发源之地。在欧盟此次对中国实施象征性的制裁之前，希腊一度扮演过阻挠、弱化对华决议的角色，这丝毫不令人惊讶。”

虽然欧盟和中国去年年底达成的双边投资协议已经因为香港，新疆以及由此引申的相互制裁而被置之高阁。但是这无法影响如今汉堡港和中远集团达成参股协议的脚步。根据德国北德广播电视台（NDR）的消息，目前谈判已进入深入阶段。德国联邦总理府、经济部、交通部和外交部对此都没有提出反对意见。

观看视频 02:30

中国通往欧洲的大门

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德语媒体：欧洲的基建与中国的疫苗

《南德意志报》关注了汉堡港获得意大利北部港口的里雅斯特50.1%的股权，而中国在那里打造远海枢纽港的梦想未能实现；德国电视一台的《每日新闻》则把焦点放在了中国国内大规模接种新冠疫苗上。  

欧盟调查中国犯罪团伙利用希腊港口逃税

中国犯罪团伙涉嫌经由比雷埃夫斯港进口商品，虚报价值和收货公司从而逃避进口税和增值税。意大利和欧盟当局正在进行调查。这个希腊最大港口由中远集团控股经营，未来将充当中国通往欧洲的门户。  

中国人迈进欧洲的大门

2009年中国已经成为希腊比雷埃夫斯港的最大经营者。为了获得欧盟提供的救援，希腊必须将其2/3的港口对外出售，而中国又表达了强烈的购买意向。但是这一交易进展到现在却引起了很多人的不满。  

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