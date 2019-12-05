曝港警内部规定 美媒指责滥用暴力屡见不鲜

（德国之声中文网）由"反送中"风波引发的香港示威浪潮已经持续半年之久，其中香港警方是否对抗议者过度使用暴力始终是一个核心争议点。《华盛顿邮报》记者获得了一些港警内部文件，根据对近几个月来大量警察使用暴力案例视频分析得出结论认为，香港警察在反修例风波的几个月中，不断出现过度使用暴力的现象，但违反内部规定的相关警员并未受到处罚。

在这份12月24日发表的长篇报道文章中，作者Shibani Mahtani邀请警察领域的专家，分析了超过100页的港警行动准则以及警员培训材料等内部文件，认为在过去几个月里，常常出现警员无视相关规则，滥用化学制剂，以及针对并无抵抗意图的抗议者过度使用暴力的情况。而且这些违规行为并未受到任何制裁。

根据香港警方一名发言人透露，从反修例风波开始至今，没有一名警员因为严重的违规操作而受到调查，也没有人因为与抗议活动相关的行动受到指控或审判。

相关分析依据的证据材料，是从6月份以来抗议现场的视频资料。11月中旬，《华盛顿邮报》记者创建了一个纪录65起警察使用暴力事件的数据资料库，相关视频材料经过一个由香港大学法学系学生组成的团队鉴定真实可信。这些学生是人权组织大赦国际（Amnesty International）"数字核查团"的成员，在对于网络上的开源视频资料进行地理定位和分析方面接受过专门的训练。

该报道具体从催泪瓦斯的使用、警员面对抗议者的应对行动、高压水炮、胡椒喷雾、橡皮子弹和实弹等方面，分别列举了记者所获取的港警内部文件规定，警察领域专家的分析，以及警方所作出的反应。来自阿根廷、以色列、南非、美国和英国等地的国际专家和香港专家一共9人，参与了相关的分析工作。他们将视频资料中显示出的警员行动，和港警规定，以及国际标准进行了比较。

伴随着对于北京对于香港的干预和控制日益增加的担忧，香港警队失去民众信任也成为一大难题。香港民主派力量中很多人将警队视为中共用来压制抗议的工具，因为如果北京直接出手干预恐引发国际谴责。

如何修复警民关系，也成为香港媒体在年末总结讨论的重要话题。"香港01"的专题报道文章指出，香港警务处处长邓炳强11月19日上任之后，首先将警队的服务宗旨由原来的"服务为本，精益求精"改为"忠诚勇毅，心系社会"，但其实在警民关系恶化的背景下，警队需改变的又何止是服务宗旨？根据香港中文大学10月份发表的民调显示，半数受访者表示"完全不信任"警方，更有近七成受访者呼吁大规模重组警队。

港警在12月9日公布，在过去半年里，警方共发射1.6万枚催泪弹、约1万发橡胶弹、2000发布袋弹、1850发海绵弹，以及19发实弹，而截至12月16日为止，共拘捕了6105人。在接连不断的警民冲突中，警方"粗暴执法"行为屡屡挑动市民怒火。

2003年退休的香港前警务处处长夏礼德（Peter Halliday）对"香港01"表示："警察当然会犯错--是人都会犯错。……但我认为，大部份情况下他们的表现很专业。比如，无论何时，在采取武力之前，他们都会展示警告标志。"

2019年接近尾声，持续半年之久的香港抗议浪潮目前没有显示出平息的迹象。圣诞节期间，香港各区的示威集会活动还在继续。