暴龍骨架在瑞士拍出天價

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一具6700萬年前的暴龍骨架4月18日在蘇黎世拍出613萬美元高價。這具暴龍骨架高3.9公尺，長11.6公尺，是2008至2023年間在美國發現的三種不同暴龍的293塊骨頭組成的複合骨架。
法国总统马克龙在访华期间接受采访，呼吁欧盟实施战略自主，不该因为台湾卷入中美冲突，并称欧盟可以成为与中、美并驾齐驱的“第三极”。德语媒体就此掀起了对马克龙的批评声浪。
法國總統馬克宏接受媒體採訪時呼籲，歐盟應該實施「戰略自主」，成為與中國和美國並駕齊驅的「第三極」。他的在台湾问题上不当“跟跑者”的言论受到各界猛烈的批评。
法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩的中国行程已经在4月7日结束。与马克龙受到的隆重款待不同，冯德莱恩似乎受到了中国方面的冷遇。分析人士认为，这并不只是因为冯德莱恩近期发表了对华强硬的言论。
马克龙结束访华已经多日，但是围绕他有关“欧洲战略自主”言论的争议还在继续。《时代周报》发表署名评论文章指出，成为除了美国和中国之外的“第三极”这个目标对于欧洲来说不仅不值得争取，而且还具有危险性。
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