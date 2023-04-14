暴龍骨架在瑞士拍出天價

马克龙与冯德莱恩在中国：冷热分明

法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩的中国行程已经在4月7日结束。与马克龙受到的隆重款待不同，冯德莱恩似乎受到了中国方面的冷遇。分析人士认为，这并不只是因为冯德莱恩近期发表了对华强硬的言论。