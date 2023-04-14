 暴龍骨架在瑞士拍出天價 | 文化经纬 | DW | 20.04.2023

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文化经纬

暴龍骨架在瑞士拍出天價

一具6700萬年前的暴龍骨架4月18日在蘇黎世拍出613萬美元高價。這具暴龍骨架高3.9公尺，長11.6公尺，是2008至2023年間在美國發現的三種不同暴龍的293塊骨頭組成的複合骨架。

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