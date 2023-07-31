暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部

福州：街道成泽国

据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。