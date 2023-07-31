 暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 | 所有节目 | DW | 01.08.2023

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时政风云

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部

台风“杜苏芮”从南到北贯穿中国东部多个地区，带来大风和暴雨天气，尤其在福建和京津冀造成巨大损失。但它并不是今年夏天在中国留痕的第一股强台风。

  • Taifun Doksuri l China, Fischerboote im Hafen in Xiamen l herannahender Taifun

    厦门：渔船归港

    7月28日，“杜苏芮”在福建泉州晋江沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级。福建厦门市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。福建省也组织居民疏散到安全地带。

  • Unwetter in China I Doksuri

    紧急撤离

    台风影响了福建多城，除了厦门、福州，还有漳州和泉州等地。由于房屋被淹或受损，当局临时紧急转移安置16.24万人，图为福清市救援人员将老人转移到安全地区。

  • Flut China Fuzhou Typhoon Doksuri

    福州：街道成泽国

    据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。

  • China Hochwasser Überschwemmung

    之前已有“泰利”

    “杜苏芮”是今年登陆中国的第五号台风。就在7月中旬，第四号台风“泰利”（Talim）已在东南沿海带来强降雨。图为大雨中的江苏省南京市（7月19日）。

  • China Peking | Überschwemmungen nach Starkregen

    大雨落北京

    很少受到台风波及的北京，今年成为超强降雨的重灾区。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒市民尽量不要外出。北京的各个旅游景点于周末关闭。图为北京门头沟妙峰山景区的牌楼遭水淹。

  • China Peking schwere Überschwemmungen

    大水过后一片狼藉

    暴雨导致北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，另有二十多人失踪。

  • Super Typhoon China

    河北：两天下了两年的雨

    与北京毗邻的河北也暴雨成灾。至8月1日早已有9人死亡, 6人失踪。河北个别地方甚至两天内降雨量接近1000毫米，接近以往当地两年的降水量。图为邯郸市街头，交通警察指挥车辆行驶。

  • China Peking | Überschwemmungen nach Starkregen

    永定河泛滥

    流经北京南部的永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

  • China Peking schwere Überschwemmungen

    停水停电

    暴雨和洪涝造成北京一些地区发生供电、供水中断。图为北京一小区居民排队领取市政部门应急供应的饮用水。


  • Taifun Doksuri l China, Fischerboote im Hafen in Xiamen l herannahender Taifun

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  • Unwetter in China I Doksuri

    紧急撤离

    台风影响了福建多城，除了厦门、福州，还有漳州和泉州等地。由于房屋被淹或受损，当局临时紧急转移安置16.24万人，图为福清市救援人员将老人转移到安全地区。

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    福州：街道成泽国

    据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。

  • China Hochwasser Überschwemmung

    之前已有“泰利”

    “杜苏芮”是今年登陆中国的第五号台风。就在7月中旬，第四号台风“泰利”（Talim）已在东南沿海带来强降雨。图为大雨中的江苏省南京市（7月19日）。

  • China Peking | Überschwemmungen nach Starkregen

    大雨落北京

    很少受到台风波及的北京，今年成为超强降雨的重灾区。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒市民尽量不要外出。北京的各个旅游景点于周末关闭。图为北京门头沟妙峰山景区的牌楼遭水淹。

  • China Peking schwere Überschwemmungen

    大水过后一片狼藉

    暴雨导致北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，另有二十多人失踪。

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    河北：两天下了两年的雨

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    永定河泛滥

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