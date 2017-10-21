“暴风雨来了”：自媒体作者被要求删推文

（德国之声中文网）有迹象显示，中国当局进一步加强了对自媒体的监控力度。广州独立作家野渡周一发布推文称："暴风雨就要来了，我被要求删除共计802条推文。"

野渡对德国之声证实了此事。他表示："国保向我出示了一个表格，上面有网络警察统计出的802条推文，进行了分类，其中'鼓吹西方民主'的多少条，'涉及六四'多少条，还有'煽动社会运动'多少条，总之很详细。他们要求我删除这些推文，"野渡表示，这些年他发表了数千条推文，而网络警察分门别类从其中挑选出802条所谓"问题推文"，说明他们确实下了一番功夫。

野渡透露，要求删除推文的并非只有他一个。事实上，近一个月以来，已经有数十名网友被当局约谈，要求他们删除推文。他本人对最近的一系列所谓"清网"行动并不感到意外，认为这是当今加强对意识形态管控努力的一部分。

中国国家网信办11月12日透过其官网宣布，自10月20日针对自媒体展开专项整治行动以来，至今已查封9800多个自媒体帐号，并对微信、微博等自媒体平台提出严重警告。中国国家网信办声称，这些自媒体帐号，有的"传播政治有害信息，恶意篡改党史国史、诋毁英雄人物、抹黑国家形象"；有的"製造谣言，传播虚假信息，充当'标题党'，以谣获利、以假吸睛，扰乱正常社会秩序"。

郭文贵爆料"搅动"推特中文圈

野渡说："众所周知，在中国，报纸、电视和广播等传统媒体，都是在官方的掌控之下。而唯一不受官方管控的就是民间自发的社交媒体，这些自媒体对由党控制的宣传喉舌造成了很大的冲击。这些年，随着意识形态左转，当局不再准许自媒体脱离掌控。从这个意义上讲，现在对自媒体的打压是意料之中的，甚至现在还仅仅是个开始。"

国际间较为流行的自媒体平台，如推特和脸书，在中国一直遭到禁止。中国网民需要借助"翻墙"等技术手段，才可以登录这些境外自媒体。既然大多数中国网民接触不到推特，当局又何必要求野渡等人删除推文呢。

中国作家野渡

野渡对此的解释是："对于国内的自媒体平台，官方自然有很多管控手段。而对于境外的自媒体，官方一直认为他们构成了某种威胁。比如2011年茉莉花革命之前，推特的中文圈很热闹，使用的人数也很多。但随着茉莉花革命遭到打压。推特中文圈也渐渐变冷。但是，随着2017年，郭文贵也推特发起爆料，推特中文圈又开始热络起来，很多人会翻墙去看有关郭文贵的言论，并在墙内传播。所以说，2017年以来，又掀起了一股推特热潮，关注的范围也并不局限于郭文贵，其他一些敏感话题也被网友以'搬运工'的形式传播到国内的自媒体平台上。这可能是官方加强对境外自媒体控制的重要原因。"