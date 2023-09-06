暴雨袭击希腊、土耳其和保加利亚

（德国之声中文网）在希腊中部、土耳其和保加利亚，暴雨引发严重洪灾，造成至少七人死亡。希腊消防部门表示，中部城镇沃洛斯附近有一名男子在暴雨中丧生。附近的皮立翁山村和斯基亚索斯岛度假岛也受到严重影响。

据国家气象局称，沃洛斯的降雨量约为200毫米，而邻近的扎戈拉的降雨量达到大约600毫米。气象专家扬诺普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）告诉希腊广播电视公司ERT："24小时内的降雨量与整个秋季的正常降雨量相同。"

风暴造成的损失尚未得到充分评估。政府发言人阿尔托皮奥斯（Yannis Artopios）告诉ERT，沃洛斯医院的地下室被洪水淹没。他周二（9月5日）表示，消防队员"正在抽水"。

希腊北部佩利昂山区山洪爆发

从火灾到洪灾

今年夏天早些时候，山火肆虐希腊。随后，暴雨接踵而至。希腊东北部遭遇一场大规模山火，大片森林被毁。山火燃烧了17天后，在本周早些时候才出现了缓和的迹象。

这场在靠近土耳其边境的埃夫罗斯地区爆发的山火已造成20人死亡，据信死者都是移民。

科学家警告说，由于化石燃料燃烧引起的气候变化，包括热浪和风暴在内的极端天气变得更加频繁和强烈。

山火过后森林成立焦土

土耳其数人死亡

与此同时，官员们周二表示，邻国土耳其遭遇暴风雨，造成两人死亡、四人失踪。

在土耳其最大城市伊斯坦布尔，大雨淹没了两个街区的街道和房屋。

土耳其内政部长耶利卡亚（AliYerli kaya）说，山洪席卷了西北部靠近保加利亚边境的基尔克勒利省（Kirklareli）的一个露营地，搜救队已找到两具尸体，另有四人失踪。

他说，洪水袭来时，露营地大约有12名度假者。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其西南部周一也遭遇暴雨袭击，雷电导致36个不同地点发生火灾。

被淹的伊斯坦布尔

保加利亚两人死亡

再往北，在保加利亚，总理尼登科夫表示，暴风雨在该国黑海南部海岸引发洪水，造成两人死亡、三人失踪。

河水泛滥对该地区的道路和桥梁造成了严重破坏，并导致停电事故。由于洪水污染，当局警告居民不要饮用自来水。

（法新社、美联社、德新社）

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