暴雨肆虐韩国 已有数人死亡

（德国之声中文网）韩国至少已有8人死于洪水灾害。韩国广播公司报道说，还有至少6人失踪。位于该国北部的大都市首尔及其邻近地区，大水淹没了房屋、道路、田地和地铁，众多公路和车站不得不暂时关闭。

降雨量为80年之最

本周一（8月8日）起，首尔大区一直遭受暴雨袭击。气象部门预报，未来数天，将出现更大暴雨。韩通社援引该国气象局报道说，在首尔南城，测得80年来最大降雨，每小时每平方米的降雨量一度超过141升。

首尔南部的光州地区受灾尤重

韩国总统尹锡悦已指令有关当局紧急安全疏散最危险地区居民。

朝鲜也发布了暴雨预警。据朝鲜国家电台报道，预警涉及朝鲜南部地区。这个基本处于国际孤立状态的国家尚无受损报告。

（德新社，法新社）

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