暴雨成灾 澳洲宣布全国紧急状态

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周三前往新南威尔士州利斯莫尔（Lismore）勘察灾情时宣布进入全国紧急状态。利斯莫尔上周遭遇严重洪灾，造成四人死亡。

莫里森在声明中表示，全国紧急状态将确保当局可调动所有应急权力，减少在提供服务和支援时可能面临的繁琐章程。

2019年夏季，澳大利亚因天气干燥炎热发生丛林大火，野火连烧四个月。2020年12月，澳大利亚为应对此类天灾通过新法。这是新法通过后，澳大利亚首次进入全国紧急状态。

新南威尔士州利斯莫尔遭遇严重洪灾

近日的暴雨造成新南威尔士州和昆士兰州面对紧急情况。部分被洪灾淹没的社区两年前才刚遭遇野火。澳大利亚宣布进入全国紧急状态后，洪灾灾民无需提出身份证明文件就能领取补助款，部分情况下，联邦政府可以在州政府没有请求支援的地区独立采取行动。

2月28日，昆士兰首府、澳洲第三大城市布里斯班的洪灾灾情达到顶峰，此前三天内，布里斯班的降雨量相当于全年雨量的80%。昆士兰州东南部，超过2万住家和商店被淹没，13人死亡。

新南威尔士州首府、澳大利亚人口最多的城市悉尼则经历了有史以来最潮湿的年初。人口约500万人的悉尼位于布里斯班以南730公里处。自1月1日以来，悉尼的降雨量达到年平均降雨量的近75%，城市部分地区被洪水淹没。

受灾最严重的社区则位于新南威尔士州的利斯莫尔、卡拉伦斯古（Clarence Valley）、里士满谷（Richmond Valley）。莫里森在利斯莫尔表示："这是一场重大灾难，全国性的灾难。"

澳大利亚国防军协助灾区清理工作

周三，投入新南威尔士北部洪灾救灾工作的军事人员数量从700人增加至2500人。许多洪灾灾民对当局没有更早展开救援感到愤怒。许多人是在附近居民的协助下脱困。

澳大利亚参议员、工党紧急事务管理发言人瓦特（Murray Watt）对澳大利亚广播公司（ABC）表示，如果社区成员没有伸出援手，"我们会看到死亡人数达到数百人"。

"人们对军队的协助表示感谢，但这些援助远远不够。"

澳洲东岸近日发生严重洪灾

虽然近日雨势有所缓和，新南威尔士州周围仍有约40000人被命令撤离，包括数十个悉尼郊区。新南威尔士州的死亡人数周三累计超过9人。新南威尔士的铁路营运机构悉尼列车（Sydney Trains）已经警告，列车将出现中断和延误情况，呼吁通勤者避免非必要的出行，尽可能在家办公。

（美联社、ABC）

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