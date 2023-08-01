暴雨成患 北京死亡人数升至11人

（德国之声中文网）至周一（7月31日）夜间，北京已关闭了100多条山区道路，并将超过12.7万人撤离风险地区。由于河流水位暴涨，北京市首次启用了25年前修建的一处滞洪水库蓄洪，以减轻洪水对下游地区的压力。

据官方发布的数字，截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，其中两人是在救灾行动中殉职。另外仍有27人失踪，也包括数名救灾人员。在临近北京的河北省，已有9人死亡, 6人失踪。

北京周边山洪爆发、损失惨重

据人民日报客户端报道，周二，北京大部分地区仍出于防洪红色预警中，"持续降雨引发洪水、山洪、地址灾害等此生风险增大"。当局提醒民众继续注意防护。

当地媒体的报道和社交媒体的帖子显示，倾盆大雨、停水、停电以及食品供应受阻影响到部分市民的正常生活。受灾较严重的北京房山区表示，将动用直升机向一些被洪水切断交通的山村投放食品、饮用水和其他应急物资。

据央视报道，在门头沟区沿河城火车站，因3辆列车被阻，旅客受困，军方出动4架直升机空投食品、雨衣、毛毯等救援物资。

门头沟区是北京此次洪水的重灾区

降水突破极值

周二，北京市区多条地铁线路，尤其是通往西部郊区的地铁线依然停运。民航实时追踪应用Flight Master显示，北京两大国际机场周二有近400个航班被取消，数百次航班延迟。

《南方都市报》报道，北京市防汛抗旱指挥部副指挥、市应急管理局副局长刘斌周二表示，7月31日全市平均降雨量已达2012年北京"7·21"特大暴雨水平，并承认防汛"非常困难"。

2012年7月21日前后北京遭遇自1951年有气象记录以来最大的暴雨，导致160万居民受灾，79人遇难。

风暴和洪水毁坏了部分基础设施

此次据气象部门的监测，7月29日20時至31日12時，北京全市平均降雨量为170.9毫米，其中房山区和门头沟区平均降雨量分别为346.6毫米和320.8毫米，几乎是北京全市平均降雨量的兩倍。

周日到周一，多个国家气象观测站日降水量突破历史极值，河北局地甚至接近1000毫米，两天内降雨接近当地两年的降水量。

据新华社报道，为应对京津冀地区暴雨洪涝灾害，中国财政部、应急管理部8月1日紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助。

（综合报道）

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