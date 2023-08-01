 暴雨成患 北京死亡人数升至11人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

暴雨成患 北京死亡人数升至11人

减弱后的台风“杜苏芮”给中国北方带来持续多日的暴雨，在北京和周边地区引发大范围洪涝灾害。到目前为止，已有11人丧生。当局出动直升机到山区救险，十多万人被转移。

位于北京门头沟的妙峰山景区牌楼

位于北京门头沟的妙峰山景区牌楼

（德国之声中文网）至周一（7月31日）夜间，北京已关闭了100多条山区道路，并将超过12.7万人撤离风险地区。由于河流水位暴涨，北京市首次启用了25年前修建的一处滞洪水库蓄洪，以减轻洪水对下游地区的压力。

据官方发布的数字，截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，其中两人是在救灾行动中殉职。另外仍有27人失踪，也包括数名救灾人员。在临近北京的河北省，已有9人死亡, 6人失踪。

北京周边山洪爆发、损失惨重

据人民日报客户端报道，周二，北京大部分地区仍出于防洪红色预警中，"持续降雨引发洪水、山洪、地址灾害等此生风险增大"。当局提醒民众继续注意防护。

当地媒体的报道和社交媒体的帖子显示，倾盆大雨、停水、停电以及食品供应受阻影响到部分市民的正常生活。受灾较严重的北京房山区表示，将动用直升机向一些被洪水切断交通的山村投放食品、饮用水和其他应急物资。

据央视报道，在门头沟区沿河城火车站，因3辆列车被阻，旅客受困，军方出动4架直升机空投食品、雨衣、毛毯等救援物资。

门头沟区是北京此次洪水的重灾区

门头沟区是北京此次洪水的重灾区

降水突破极值

周二，北京市区多条地铁线路，尤其是通往西部郊区的地铁线依然停运。民航实时追踪应用Flight Master显示，北京两大国际机场周二有近400个航班被取消，数百次航班延迟。

《南方都市报》报道，北京市防汛抗旱指挥部副指挥、市应急管理局副局长刘斌周二表示，7月31日全市平均降雨量已达2012年北京"7·21"特大暴雨水平，并承认防汛"非常困难"。

2012年7月21日前后北京遭遇自1951年有气象记录以来最大的暴雨，导致160万居民受灾，79人遇难。

风暴和洪水毁坏了部分基础设施

风暴和洪水毁坏了部分基础设施

此次据气象部门的监测，7月29日20時至31日12時，北京全市平均降雨量为170.9毫米，其中房山区和门头沟区平均降雨量分别为346.6毫米和320.8毫米，几乎是北京全市平均降雨量的兩倍。

周日到周一，多个国家气象观测站日降水量突破历史极值，河北局地甚至接近1000毫米，两天内降雨接近当地两年的降水量。

据新华社报道，为应对京津冀地区暴雨洪涝灾害，中国财政部、应急管理部8月1日紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持防汛救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助。

 

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

台风“杜苏芮”危及菲台及中国沿海

“杜苏芮”来势凶猛，先在菲律宾北部登陆，接着扫过台湾西南部，直逼中国广东、福建两省。所到之处，暴风豪雨造成灾难。

相关内容

Children wearing raincoats play at the closed Forbidden City as a rainstorm soak Beijing, Sunday, July 30, 2023. Forbidden City and other tourist destinations in the capital city were ordered to close after authorities issued a red alert for rainstorms, as heavy rains brought by Typhoon Doksuri are expected to pound the Chinese capital and vast areas in the north. (AP Photo/Andy Wong)

北京特大暴雨已致2死　数万人被转移 31.07.2023

因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。

An aerial view shows flooding in Fuzhou after Typhoon Doksuri made landfall and brought heavy rainfall, in Fujian province, China July 29, 2023. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

“风王”北上！中国发暴雨红色警报应对台风“杜苏芮” 29.07.2023

超强台风“杜苏芮”扫过菲律宾、台湾、中国南部多地之后开始北上。给包括北京在内的多地带来强降雨。中国气象局发布暴雨红色预警，专家警告称周末的暴雨可能会引发严重的洪水。

(210720) -- ZHENGZHOU, July 20, 2021 (Xinhua) -- Danger signs are installed on a waterlogged road in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, July 20, 2021. More than 144,660 residents have been affected by torrential rains in central China's Henan Province since July 16, and 10,152 have been relocated to safe places, the provincial flood control and drought relief headquarters said Tuesday. A total of 16 large and medium-sized reservoirs have seen water levels rise above the alert level after torrential rains battered most parts of the province on Monday and Tuesday. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)

水灾仍在继续：湖北遭遇极端强降雨 多人遇难 13.08.2021

继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。

广告

媒体看中国

是争取在中美之间左右逢源，还是尽可能减少和专制中国的贸易联系、将产业链大规模转移到以西方七国集团为代表的价值观相近国家？

德语媒体：德国骑墙还能骑多久？

奥地利《标准报》的一篇客席评论指出，欧洲正面临艰难抉择：是继续在中美之间骑墙，还是坚决走价值观导向的贸易路线？《新苏黎世报》的客席评论则警告说，台湾问题的中国民意正在脱离北京领导层的掌控，这将极大增加爆发战争的风险。