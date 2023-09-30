暴雨围城！ 纽约交通瘫痪全市进入紧急状态

（德国之声中文网）周五（9月29日）纽约市遭遇大雨围城，造成大范围交通中断，地铁和机场也状况连连。

这场破纪录的大雨倾盆而下，布鲁克林部分地区降雨量接近7英寸(约18厘米)，肯尼迪机场降雨量接近8英寸，打破了1960年飓风“唐娜”所创纪录。

社交媒体可以看到淹在大水中的汽车，交通大堵塞，几条主要道路都被洪水淹没。

洪涝预警

纽约市已发布洪涝预警。不过，截至当地时间晚间8点，纽约气象服务表示“降雨强度已经下降”。而一些地区大雨仍没有停止的迹象。

美国国家气象局(NWS)晚点时间解除了对纽约大部分地区的洪水预警。该机构表示:“今晚可能会有更多降雨，但预计不会是大雨。”

宣布进入紧急状态

早些时候，约州州长凯西·霍楚尔（Kathy Hochul）和纽约市长亚当斯（Eric Adams）宣布全市进入紧急状态，提醒人们尽可能呆在室内。尤其是布鲁克林和皇后区遭遇暴雨，引发严重洪水。

紧急服务部门呼吁住在地下层公寓，以及洪水易发地区的人们暂时撤离到地势较高的地方。2021年9月，飓风艾达引发洪水，多人被困在地下室公寓，造成13人死亡。

目前无人丧生，但纽约仍处于高度戒备的状态。

不满的居民

有居民抱怨说，他们未收到有关洪水的任何官方警告。38岁的一名医院工作者说：“我们真的很苦……（当局）没有任何实际行动。真的很糟糕。这真是很可怕。”

有居民声称，与市政官员举行的旨在减少洪水风险的社区会议没有取得成果。纽约市最近安装了防洪闸门，若洪水堵塞街道，闸门会自动关闭。据报道，许多道路上的闸门依然关闭，交通受阻。

引发暴雨的原因

热带风暴奥菲莉亚（Ophelia）的登陆给纽约带来了大面积降雨。不仅纽约市遭遇狂风暴雨，附近地区也出现大面积停电。

气候专家认为，气候变化导致全球出现更多极端天气。他们发现，地球变暖产生的更热的大气层储存了更多的水分，导致特大降雨频率增加。

纽约市环保局长阿加瓦拉（Rohit Aggarwala）说：“这种变化的天气模式是气候变迁造成。可悲的事实是，气候变化速度快于我们的基础设施的应对能力。”

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



（美联社，法新社，路透社）

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