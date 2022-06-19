 暴增55% 俄罗斯成中国最大原油供应国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2022

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新闻广角

暴增55% 俄罗斯成中国最大原油供应国

今年五月，中国从俄罗斯的原油进口量再创新高，比去年同期递增了55%。至此，俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大的原油供给国。由于侵乌战争引发西方制裁，俄罗斯炼油厂正在廉价抛售原油套现。

China Sinopec

（德国之声中文网）通过东西伯利亚输油管道以及俄罗斯在欧洲和远东的港口，俄罗斯原油源源不断输入中国。根据中国海关总署周一发布的数据，从俄罗斯石油进口的总量接近842万吨。这相当于每天进口198万桶，比今年四月的每天159万桶增加了近四分之一。

相关数据显示，在间隔19个月之后，俄罗斯重新夺回了中国最大石油供应国排行榜的第一名。中国的海关数据同时也表明，尽管俄罗斯面临来自西方的制裁，但仍能为其原油找到买家，只是不得不下调价格。

受疫情管制及经济放缓的影响，中国对原油的需求有所下降，但中石油及振华石油等公司还是增加了俄罗斯廉价原油的进口，并同时减少了从西非和巴西的原油进口量。

沙特阿拉伯是中国的第二大石油供应国，进口量比去年同期增加了9%，达782万吨，但每日进口量则从今年四月的每天217万桶下降至每天184万桶。

周一发布的中国海关数据还显示，今年五月中国还从伊朗进口了26万吨原油，这是去年12月以来中国进口的第三批伊朗原油，也印证了路透社此前的相关报道。

Bau einer russisch - chinesischen Öl - Pipeline

建设中的东西伯利亚输油管道。（资料图）


尽管美国对伊朗实施制裁，中国通常还是会借道第三国进口伊朗石油，伊朗原油占中国总进口量的7%。

今年五月，中国原油进口量增加了12%，达到每天1080万桶。中国海关的数据中没有来自委内瑞拉的原油。由于担心受到美国的二级制裁，2019年以来，中国一直避免进口委内瑞拉原油。

从马来西亚的原油进口为220万吨，同四月的进口量基本持平，但比去年同期的进口量则增加了一倍。过去两年当中，马来西亚通常被作为中国进口伊朗和委内瑞拉石油的转运中心。

与此同时，从巴西的原油进口则比去年减少了19%，降至220吨，主要原因是巴西原油出口商面临着来自伊朗和俄罗斯的廉价石油的竞争。

此外中国海关数据还显示，今年五月中国进口了40万吨俄罗斯液化天然气，比去年五月的进口量递增了56%。今年头五个月，中国从俄罗斯的液化天然气进口量同比增加了22%，达到184万吨，这些液化天然气主要来自萨哈林二号项目以及北极的亚马尔液化天然气公司。

（路透社）

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