“暴动小猫”闯球场 冲击“最好世界杯”

（德国之声中文网）上周日（7月15日）晚的法国对阵克罗地亚的世界杯决赛下半场，4名假扮为警察的公民社会活跃人士跑进球场内，造成比赛暂时中断。稍晚些时候，俄罗斯具有浓厚政治色彩的朋克团体"暴动小猫"在脸书（Facebook）上表示，对于闯入世界杯决赛赛场的活动负责，称这4人为这个反克林姆林宫团体的成员。

这4人颇具喜感地跑入赛场中间，很快被安保人员带走。来自阿根廷的主裁判皮塔纳（Nestor Pitana）一开始似乎没有意识到这些人的闯入，但随后让比赛暂停。在被拿下前，一名女性活动人士还与这次在本届世界杯大放异彩的法国新星姆巴佩（Kylian Mbappe）击掌。这些活动人士称该行动为"警察冲入比赛"，表示要借该事件表达释放政治犯、不再逮捕集会示威者等政治诉求。他们还称，俄罗斯需要更多的政治竞争。

莫斯科当局没有公布关于该事件的太多信息。据通讯社报道，俄罗斯内政部证实逮捕了三女一男。而当地警方晚些时候表示，申请对这些闯入赛场者处以20万卢布（折合约2700欧元）或者160小时社区服务的行政处罚。

“暴动小猫” 资料图片

网络流传的视频

在网络上，一段似是警察审讯两名活动人士的视频招致更多针对莫斯科的批评声音。据对俄罗斯政府持批评态度的meduza.io网站报道，视频中一名没有露面的审讯者问道，她们是从哪里得到了警察制服。其中一名被逮捕者回答称，"租的"。审讯者愤怒地回应称："租的？有时候我觉得很可惜，我们不再生活在1937年了，真的很可惜。"1937年前后，苏联发生了"大清洗"（肃反运动）。在斯大林的统治下，发生了大规模的清洗与迫害、逮捕与驱逐，很多人被枪毙或者送进"古拉格"（劳改营）。

这个视频的真伪目前没有得到中立第三方的证实。网民批评，视频显示出了当局的不宽容。

过去数年，朋克团体"暴动小猫"多次在公共场所进行反克林姆林宫的活动。2012年2月，该团体的3名女性活动人士在莫斯科救世主大教堂的祭坛上举行了一场反对普京的演出，并将其拍成短片。该片被上传到Youtube上。这三人此后因为"基于宗教仇恨犯有流氓行为"的罪名被捕，之后一人被判缓刑，两人被送入劳改营。

“暴动小猫” 资料图片

"最好世界杯"之下的阴影

该事件给之前备受俄罗斯各组织以及国际足联好评的2018世界杯投下了一束阴影。国际足联称这届世界杯是"历史上最好的一届"；普京说俄罗斯可以为自己感到自豪，让很多外国球迷了解了俄罗斯、改变了对该国的看法，"这也是（世界杯的）重要事件"。

批评人士则强调，丰富多彩的外国球迷街头狂欢以及警察、当局对喧闹派对的宽容处理只是暂时的表面现象。很多人估计，在世界杯后，一切又会恢复原样。

“暴动小猫” 资料图片

对此，"暴动小猫"还在"警察冲入比赛"行动后发布了一个视频，其中说："亲爱的朋友，你可能知道，俄罗斯并非法治国家"，一位蒙着面的女活动人士说。还有一位没有蒙面的则说："这次世界杯很伟大，它显示了俄罗斯警察也可以是这样的"。随后，两人再次提出之前讲到的那些政治诉求。

王凡/凝炼（德新社）