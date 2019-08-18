暴力阴影笼罩阿富汗独立百年庆典

（德国之声中文网）加尼总统在修葺一新的王宫发表的简短演讲中称，是"敌人"推延了庆祝活动，使平民们的鲜血流淌，此时此刻，他无心谈论"庆祝独立"的话题。

当地时间上周六（8月17日）晚，一名自杀式爆炸袭击者混入约有1200人的婚庆团体，然后引爆炸药，导致至少63人丧生，180多人受伤。恐怖主义民兵组织"伊斯兰国"声称对此负责。加尼总统在讲话中宣布，政府的目标是，摧毁国内的所有伊斯兰隐藏点。据阿富汗电视台"黎明新闻"（Tolo News）报道，加尼总统表示，"我们将为平民们的每一滴血复仇"。

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独立百周年纪念日之日，阿富汗境内今天又发生恐袭事件。在东部省府贾拉拉巴德（Dschalalabad），10枚炸弹在饭馆和公共场所爆炸。官方称，至少有66人受伤。据省长办公室发布的消息，另有6个爆炸物被安全力量拆除了引信。在该地区，极端伊斯兰塔利班和"伊斯兰国"均相当活跃。

精细准备

过去数星期，在首都喀布尔和其它各大城市，作为庆典准备的一部分，街道都被打扮一新。所计划的庆典高潮是经三年修缮，达鲁尔阿曼（Darulaman）王宫重新开放。弹痕累累的这个王宫--建于1920年代，由德国建筑家哈尔滕（Walter Harten）设计--曾长期被视为对该国充满暴力历史的警示。

为控制阿富汗，并由此阻止沙皇俄国向南扩张，英国人曾打过3次战争。1839-42年的战争以英国人的失败告终；1878-80年的第二次战争后，阿富汗受制于英国，伦敦掌控外交，内政由阿富汗人自己负责。

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1919年，国王安曼努拉（König Amanullah）在登基之日宣布阿富汗彻底独立于英国，引发第三次短期战争（1919年5月至8月）。不过，在第一次世界大战中受到削弱的英印联军不能取得决定性胜利。阿富汗终获自由。

凝炼/石涛（德新社、路透社、美联社）

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