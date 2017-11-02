暴力阴影笼罩孟加拉大选 现总理有望连任

（德国之声中文网）孟加拉国周日举行国民议会大选，当地时间下午四点，投票站已经关闭。已经担任三届总理的哈西娜有望迎来第四个任期。从初步计票结果来看，执政党可能获得压倒性的胜利。但是反对党表示不接受“假象性”的选举结果，要求选举委员会重新进行一次公正的投票。

在选举当日发生的暴力事件至少已经造成十余人死亡。其中至少8人在执政的孟加拉国人民联盟（Awami League）和反对党民族主义党（BNP）两个阵营支持之间的冲突中丧生，另有3人被警察开枪打死--据警方称，其中一人企图偷窃选票箱而被警方击毙，另一人则是在班叙卡里（Bashkhali）一群反对派支持者冲击投票站的时候被警察开枪打死。

据官方称，还有一名助理警察在遭到枪支和棍棒武装的反对派人士袭击后丧生。

由于在选战期间，暴力事件就层出不穷，因此在投票日当局也采取了严格的安全措施。全国一共出动了超过60万警力，在各地包括4万个投票站维持秩序。孟加拉政府还下令该国的电信供应商，在周日深夜之前切断3G和4G移动网络信号，以"防止谣言传播"。

在过去几周里，已经有13人在政府和反对派阵营之间的冲突中死亡，数千人受伤。据反对派方面称，自从11月宣布将举行国民议会选举以来，已经有大约1万4千名反政府人士被捕。

现年73岁的齐拉在2018年2月因贪腐罪被判刑十年

现任总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）是孟加拉国首任总统拉赫曼之女，现年71岁的她和反对派领袖卡莉达·齐亚（Khaleda Zia）是多年的政治宿敌。两派之间的对抗常常使该国政治陷入瘫痪。25年来，两个政界女强人一直轮换执政。哈西娜2009年以来一直掌握执政大权，而齐亚则因为腐败指控而身陷囹圄。

美国此前曾经对这个以穆斯林为主要族群的国家的选举可信度提出过担忧，联合国也呼吁该国加强努力，保证选举公平进行。

雨涵/王凡（法新社等）