暴力防疫引众怒 网友：回到红卫兵时代

（德国之声中文网）近日来，中国网络流传的一些"暴力防疫"的视频受到广泛的关注和讨论。人们看到警察、保安强制民众戴口罩所引发的各种拉扯、责骂，甚至殴打路人事件。

从这些视频看，有的居民出门未戴口罩，被警察粗暴对待甚至抓捕带走；带着红袖标的防疫监控人员对不服从者拳脚相加；一家人因在家中打牌，被训诫后集体"认错"，公开宣读悔过书。

有一段一家三口人在家中打麻将，被"志愿者"破门而入并暴力对待的视频尤其引起了网友的热议。据信事情发生在湖北疫情的重灾区孝感，该市严格控制人员流动，公共聚众的娱乐活动也一律禁止。

很多微博用户对这样的现象表示气愤："无语，荒诞社会。2020年还有这种私闯民宅打人砸物的事，手上的红袖章是不是更鲜艳了？给点权力就不知道自己是谁了。一家三个人隔离在家，打打麻将怎么了？难道一起吃饭连桌子都要掀了？一起看电视都要砸了？"

有人联想到了过去："以防疫的名义实施暴力的行为，连扇耳光，这是回到文革时代当红卫兵吗？""红袖标重出江湖，什么改革什么开放，40年屁都没变过。""历史已经证明失去法治要远远比如今的瘟疫可怕。"

一块红袖标

还有人模仿鲁迅的《阿Q正传》描写，"自从他红袖标扎起，整个人就不一样了，是看谁都不顺眼，腰疼的病也好了，直板板的硬朗了起来。嗓门非常叫座，脖子上的那根青筋鼓鼓的，满身都是横肉块块包腚，十分了得。"

有人由此看到了社会的畸变："一块红袖标,就代表特权，它仅服从于组织,可以践踏一切法律和秩序，是中国存在很久的一种病毒。""底层保安终于有机会当一回霸道总裁了。"

"如果人还没病，心态先扭曲了；疫情没有击垮我们，恐慌却让社会陷入了病态；那将是人间悲剧的序幕。

战"疫"当前，我们需要的是依法防控，而不是恣意滥权；我们需要的是人性和理性，而不是仇恨和恐慌。

如此滥用暴力，真的是为了防疫吗？"

还有一位用户写道："老妈看了那些砸带红袖标奉命砸人东西打人的视频跟我说，我看那些人也都挺年轻的…以后别说我们是红卫兵了，你看只要国家有命令，你们这些年轻的也一样。在这个话题上第一次感觉无语反驳。 ​"

官媒呼吁保护公民权利

网络舆论一边倒地谴责的同时，官方媒体也发声了。2月17日，财新网发表题为"依法防疫 拒绝暴力"的评论，指出"在一些基层，存在层层加码、极端化、过度化的"防控措施"，甚至出现了借疫情防控之名违反法律、侵犯人权的现象。"作者认为，"不经允许擅闯民宅并禁止一切娱乐活动的做法，显然说明了基层官僚体制在疫情应对变化中的迟钝反应和简单粗暴，部分个案已明显超越法治限度。"

《环球时报》主编胡锡进也发微博称，这些视频"给了公众很不好的观感，唤起了人们对个人权利可能受到侵犯的担心"。他写道："在我们的社会里，当一些事情一旦大范围不留死角地铺开时，就有发生局部变形的风险，有可能'群众运动化'，而这当中公民权利这个相对薄弱的环节就容易在一些基层位置被克扣。"

胡锡进表示相信"它们即使在基层也是个别案例"，但仍值得"公共舆论的集体警觉"。他呼吁"不走极端，在任何时候都守住法律的底线，确保公民基本权利的完整"。