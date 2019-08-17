暴力事件带来分歧 香港抗议者仍然团结

（德国之声中文网）凯莉的背包里装着防毒面具，参加了周日香港的和平集会。凯莉说，她不赞同这座城市里四处弥漫的暴力气氛，但是她拒绝和这场民主运动中那些更加激进的抗议者切割。

"即便我希望坚持和平抗议，但是我们仍然会互相支持，"这位带着黑色面罩的26岁抗议者说， "我们不会割席。"

与警察的冲突升级，导致抗议者流血事件，香港政府因此持续受到批评。到底是谁引发了街头暴力？官方和抗议者互相指责。

数周以来，警察大量使用催泪弹，让部分抗议者变得更加坚定。他们还声称有人伪装抗议者，以激烈行动引来警方粗暴对待。

北京的中央政府趁机强调抗议活动引发动乱，中国官方媒体发表大量文章、图片和视频诋毁抗议运动。

暴力事件给这场抗议运动带来了难题。这场从反"送中"条例开始的和平运动，现在要面临不肯让步的香港政府，和坚持认为自己合理使用警棍、催泪弹和橡皮子弹的警察部队。

"我不喜欢（激进抗议者的）暴力，我反对它，"黄先生说。他是一位54岁的退休老师，像许多抗议者一样，他只告诉记者他的姓氏。"但我理解他们，他们咽不下这口气，十分愤怒。"

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上周日，市民们冒雨举行了大规模和平示威活动，重新获得了赞誉。组织者民间人权阵线表示，这次集会有170多万人参加。

抗议者互相提醒不要因为是否赞同暴力行动而互相分裂，担心不团结正中北京下怀。

抗议者肯尼说： "中国政府总是试图发动群众斗群众，让更激进的抗议者与更和平的抗议者互斗，让警察和市民互斗。他们希望人民选边站，在一定程度上，这种伎俩得逞了。"

无论这座城市发生了怎样的暴力活动，参加周日集会的人数--是十几周来最大规模抗议活动之一--反映了民众对于这场运动的肯定。

"我认为，如果只使用一种策略，我们难以实现目标，"一位要求匿名的抗议者说。

"如果（政府）不予回应，我们选择其他方法，那么他们就不能说我们违背了初衷，因为我们别无选择。"

在铜锣湾商业区，有一对朋友说，他们为是否参加气氛日渐激烈的抗议活动发生过争吵，但最终还是决定上街表达对这场民主运动的支持。

一名参加抗议的学生说："对于怎样实现诉求， 我们可能没有一致的想法，但是我们仍会携手并进。"

香港“蜗居”者对未来的担忧 大都市的蜗居生活 11平方公里的的土地上生活着750万人。香港是世界上人口最稠密、也是物价最昂贵的城市之一。年轻的香港人因此感到沮丧和愤怒。路透社记者彼得访问了一些蜗居在父母家中的年轻人，他们不仅仅是对这个中国特别行政区的政治未来感到担忧。

香港“蜗居”者对未来的担忧 “我们还在这里战斗” “我们还在这里战斗” 22岁的电影系大学生Zaleena Ho居住在父母家中的一间只有7平方米的小房间里。她说：香港“政治氛围变得越来越糟”。 “我们大多数人冒着风险去保护我们的奋斗成果。”她说： “我也有美国护照。如果真的会越来越糟糕，我会一走了之。但现在我们还在这里战斗。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 失望至极 25岁的年轻人冯成说，他不相信能有机会离开父母拥有一个自己的家。现在他和他的弟弟共同蜗居在父母家中一个只有五平方米的斗室里。这位平面设计师对北京控制的机构批准香港特首林郑月娥的“当选”也感到失望。他说：“你们不必询问人民谁来执政。我们这里没有民主。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 没有超级英雄的漫画 29岁的Sonic 李和母亲同住一套公寓，他的房间只有六平方米大。抵制中国强权的斗争令这位音乐人回想起一部漫威漫画作品。他说： “这里没有超级英雄，许多小人物必须团结在一起才能有所作为。”李说：“是的，我很担心有一天不能再阅读某些书籍或唱某些歌曲。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 压力不仅仅来自北京？ 就连30岁的小学教师Eunice 魏也只能和父母以及弟弟住在一套公寓内。她的房间只有8平方米。她说，对北京控制渐严的担忧给香港人的自由感蒙上阴影。她不仅对北京的控制感到担忧，而且抱怨不公平的住房政策。

香港“蜗居”者对未来的担忧 富人越来越富 谈到其家乡香港的房地产市场，小学教师Eunice魏说：“富人只会越来越富裕。”她说，住房建设是香港面临的一个最大的问题。“香港寸土寸金，普通百姓几乎买不起住房。市场都被房地产公司控制着。”

香港“蜗居”者对未来的担忧 对香港身份的担忧 23岁的独立经营者Peter 张也对自己只能蜗居在父母公寓内的1间五平方米斗室感到恼火。尤其令他气愤的是大陆移民计划。北京政府允许每天可以有150名大陆人移民香港。张认为“他们试图同化我们的身份”。他说，中国政府已经在西藏和新疆采取了这一战术。

香港“蜗居”者对未来的担忧 展望未来 法学院学生Ruby Leung在对2048年以后的香港未来进行了展望之后也表示，“非常令人担忧”。他说，中国曾承诺在香港回归后的头50年给予这个前英国殖民地自治权。 “那么之后将会发生什么？”这位22岁的法学院学生问道。 “香港是否会如同毗邻的深圳那样，成为中国的一个同其它城市没有任何区别的地方呢？”



张平/石涛 （法新社）

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