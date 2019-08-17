 暴力事件带来分歧 香港抗议者仍然团结 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2019

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时政风云

暴力事件带来分歧 香港抗议者仍然团结

香港抗议运动陷入暴力循环，这给运动带来难题。但是市民们冒雨举行的大规模和平集会，再次获得了赞誉。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港民众冒雨参加集会

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8月18日，香港再次爆发百万人以上规模的集会示威，此次示威虽然打出了“煞停警黑暴力”、“止黑暴、制警乱”等针对警察的口号，但整个抗议行动回归“和理非”，让世人见识香港市民素质，也让近期对不断升级的暴力纷争忧心忡忡的中港两地民众暂时歇了口气。但是，时事评论家邓聿文认为，事情远没有到让人放心的地步。 (19.08.2019)

随着香港反送中示威浪潮愈演愈烈，不少生活在海外的香港人先后在当地举行小型集会，声援反送中。而在刚刚过去的周末，全球诸多大城市突然出现海外华人组织的”对立“示威活动，有些地方双方相安无事，但也有地方出现谩骂现象，甚至肢体冲撞。 (19.08.2019)

（德国之声中文网）凯莉的背包里装着防毒面具，参加了周日香港的和平集会。凯莉说，她不赞同这座城市里四处弥漫的暴力气氛，但是她拒绝和这场民主运动中那些更加激进的抗议者切割。

"即便我希望坚持和平抗议，但是我们仍然会互相支持，"这位带着黑色面罩的26岁抗议者说， "我们不会割席。"

与警察的冲突升级，导致抗议者流血事件，香港政府因此持续受到批评。到底是谁引发了街头暴力？官方和抗议者互相指责。

数周以来，警察大量使用催泪弹，让部分抗议者变得更加坚定。他们还声称有人伪装抗议者，以激烈行动引来警方粗暴对待。

北京的中央政府趁机强调抗议活动引发动乱，中国官方媒体发表大量文章、图片和视频诋毁抗议运动。

暴力事件给这场抗议运动带来了难题。这场从反"送中"条例开始的和平运动，现在要面临不肯让步的香港政府，和坚持认为自己合理使用警棍、催泪弹和橡皮子弹的警察部队。

"我不喜欢（激进抗议者的）暴力，我反对它，"黄先生说。他是一位54岁的退休老师，像许多抗议者一样，他只告诉记者他的姓氏。"但我理解他们，他们咽不下这口气，十分愤怒。"

观看视频 02:04

下雨难阻港人红磡游行

上周日，市民们冒雨举行了大规模和平示威活动，重新获得了赞誉。组织者民间人权阵线表示，这次集会有170多万人参加。

抗议者互相提醒不要因为是否赞同暴力行动而互相分裂，担心不团结正中北京下怀。

抗议者肯尼说： "中国政府总是试图发动群众斗群众，让更激进的抗议者与更和平的抗议者互斗，让警察和市民互斗。他们希望人民选边站，在一定程度上，这种伎俩得逞了。"

 无论这座城市发生了怎样的暴力活动，参加周日集会的人数--是十几周来最大规模抗议活动之一--反映了民众对于这场运动的肯定。

 "我认为，如果只使用一种策略，我们难以实现目标，"一位要求匿名的抗议者说。

"如果（政府）不予回应，我们选择其他方法，那么他们就不能说我们违背了初衷，因为我们别无选择。"

在铜锣湾商业区，有一对朋友说，他们为是否参加气氛日渐激烈的抗议活动发生过争吵，但最终还是决定上街表达对这场民主运动的支持。

一名参加抗议的学生说："对于怎样实现诉求， 我们可能没有一致的想法，但是我们仍会携手并进。"

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    大都市的蜗居生活

    11平方公里的的土地上生活着750万人。香港是世界上人口最稠密、也是物价最昂贵的城市之一。年轻的香港人因此感到沮丧和愤怒。路透社记者彼得访问了一些蜗居在父母家中的年轻人，他们不仅仅是对这个中国特别行政区的政治未来感到担忧。

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    “我们还在这里战斗”

    “我们还在这里战斗” 22岁的电影系大学生Zaleena Ho居住在父母家中的一间只有7平方米的小房间里。她说：香港“政治氛围变得越来越糟”。 “我们大多数人冒着风险去保护我们的奋斗成果。”她说： “我也有美国护照。如果真的会越来越糟糕，我会一走了之。但现在我们还在这里战斗。”

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    失望至极

    25岁的年轻人冯成说，他不相信能有机会离开父母拥有一个自己的家。现在他和他的弟弟共同蜗居在父母家中一个只有五平方米的斗室里。这位平面设计师对北京控制的机构批准香港特首林郑月娥的“当选”也感到失望。他说：“你们不必询问人民谁来执政。我们这里没有民主。”

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    没有超级英雄的漫画

    29岁的Sonic 李和母亲同住一套公寓，他的房间只有六平方米大。抵制中国强权的斗争令这位音乐人回想起一部漫威漫画作品。他说： “这里没有超级英雄，许多小人物必须团结在一起才能有所作为。”李说：“是的，我很担心有一天不能再阅读某些书籍或唱某些歌曲。”

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    压力不仅仅来自北京？

    就连30岁的小学教师Eunice 魏也只能和父母以及弟弟住在一套公寓内。她的房间只有8平方米。她说，对北京控制渐严的担忧给香港人的自由感蒙上阴影。她不仅对北京的控制感到担忧，而且抱怨不公平的住房政策。

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    富人越来越富

    谈到其家乡香港的房地产市场，小学教师Eunice魏说：“富人只会越来越富裕。”她说，住房建设是香港面临的一个最大的问题。“香港寸土寸金，普通百姓几乎买不起住房。市场都被房地产公司控制着。”

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    对香港身份的担忧

    23岁的独立经营者Peter 张也对自己只能蜗居在父母公寓内的1间五平方米斗室感到恼火。尤其令他气愤的是大陆移民计划。北京政府允许每天可以有150名大陆人移民香港。张认为“他们试图同化我们的身份”。他说，中国政府已经在西藏和新疆采取了这一战术。

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港“蜗居”者对未来的担忧

    展望未来

    法学院学生Ruby Leung在对2048年以后的香港未来进行了展望之后也表示，“非常令人担忧”。他说，中国曾承诺在香港回归后的头50年给予这个前英国殖民地自治权。 “那么之后将会发生什么？”这位22岁的法学院学生问道。 “香港是否会如同毗邻的深圳那样，成为中国的一个同其它城市没有任何区别的地方呢？”


张平/石涛 （法新社）

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香港“蜗居”者对未来的担忧

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