「暗黑破壞神」新遊戲推遲發行 網易股價暴跌

（德國之聲中文網）中國當局過去一段時間廣泛打壓科技及網路公司，甚至凍結發放遊戲許可執照數月，直至最近才慢慢鬆綁。不過中國網易開發的「暗黑破壞神：永生不朽」（Diablo Immortal）手機遊戲疑似因為這些措施，在中國延後推出，導致其股票暴跌，週一（20日）創下9個月來最大跌幅。

網易週日（19日）表示，該公司和動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）合作開發的手機遊戲「暗黑破壞神：永生不朽」原定23日在中國發行，將會延期。

該消息傳出後，網易股價下跌了超過10%，是過去9月以來的最低水平。事實上，在中國對遊戲公司限制持續的情況下，該公司去年已因此縮小了其辦公室規模。

今年4月，北京宣佈公佈了新一批遊戲發行許可，網易當時在美國上市的股票市值增長了8%。時隔近兩個月，中國6月初再批准60款國產網絡遊戲發行，但包括網易在內，騰訊及嗶哩嗶哩等行業巨頭都未出現在名單中。

網易的解釋？

在週日發佈的聲明中，網易表示，手遊推遲發佈是為了進一步優化用戶的遊戲體驗。聲明寫道：「我們相信正式發佈的版本的遊戲體驗會更順暢，我們會給大家帶來更好的遊戲內容」。

此外，「暗黑破壞神：永生不朽」的微博官方帳號也在上週遭停權。中央社指出，帳號頁面顯示「違反相關法律法規」，但並未多作解釋。

據悉，該遊戲已在美國和英國發行，但到目前為止還沒有在中國國內市場推出。目前尚未確定遊戲會何時發行。

路透社分析，「暗黑破壞神：永生不朽」發布日期仍無法確定，可能與中國一年來對其遊戲產業的打擊有關。

但有分析師認為，這次延後並非北京當局再度緊縮遊戲發行商的跡象。瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）高級分析師Vey-Sern Ling表示：「這比較是針對網易。」

中央社則引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在報告中稱，在最糟的情況下，「暗黑破壞神：永生不朽」可能演變為所謂的黑天鵝事件，類似騰訊的手遊「DnF Mobile」。「DnF Mobile」原定2020年8月發行，但在騰訊表示公司必須升級防沈迷系統後，從未在中國推出。

中國管制遊戲產業

中國的遊戲市場受到當局高度監管，所有遊戲公司都必須獲得官方許可才能在中國發行。

北京當局為了打擊全國青少年對遊戲成癮，對18歲以下的青少年限制遊戲時間。監管機構過去一段時間停止審批新的遊戲許可證，直至今年疑似為了緩解經濟壓力才再次審批新的發行准證。

去年，中國官方新華社旗下的《經濟參考報》撰文稱，網路游戲是毒害青少年一代的「精神鴉片」和「電子毒品」，任何企業都不應以此作為盈利的手段。

遊戲產業重鎮

亞洲是遊戲產業的重鎮。世界上最大的網路遊戲公司中，約有76%來自中國、日本和韓國。

韓國訂定相關規定以控制其科技產業，特別是針對遊戲開發公司。2011年，該國頒布了法律要求遊戲平台在上午12點到6點之間，禁止16歲以下的用戶使用，但2021年撤回該法律。就在同一年，中國對對遊戲玩家進行了一波新的限制。

（法新社、路透社）

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