暗网：刑事犯罪平台，亦可成为反对派的平台

（德国之声中文网）两个有关作为儿童性侵市场的暗网所扮演角色的审判案，几乎同时进行：在黑森州的林堡（Limburg），涉及全球最大恋童者平台"圣殿"经营者的审判案开庭。2017年6月，该儿童色情平台被破获，当时，其成员已近9万。数天后，在弗莱堡（Freiburg），在一桩耸人听闻的儿童性侵案中，将作出宣判。在此案中，一名母亲及其生活伴侣受控分别以及共同对现年9岁的儿子实施了性侵，并在长达两年的时间里在"圣殿"供他人侵犯。孩子的继父对此已有全面交待。

德国联邦政府性侵问题独立专员勒里希（Johannes-Wilhelm Rörig）强调指出，该儿童性侵网已发展为性暴力中心作案场所。今年2月，他在柏林召开的欧洲警察大会上表示，"多年来，暗网成了人性扭曲的作案人的保护区"。

分散式而且加密

作为作案地，暗网是互联网里分散、匿名、不受控制的部分。它不设中央结构，各电脑串联成网络。人们无法通过谷歌搜索器找到它。另外，还有其它障碍：新成员须经常受到参与者的邀请或被他们接受。暗网里的数据一般都以加密方式传输，使监控更为困难，几乎可以在全匿名状态下运行。

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经与比特币一类匿名网络货币联手，它形成一种复杂的基础设施。英国作家巴特莱特（Jamie Bartlett）曾详细研究过暗网，并调查了在线市场。他对德国之声解释说，这些在线市场均致力于竞争、强调效率，具有包括客户评估在内的现代化电子商务的所有特点。

武器和各种非法服务都可在暗网市场上交易。谁想要用于数字世界的攻击性工具，便可在这里得到病毒、软虫、特洛伊木马以及数字地下世界所提供的其它所有东西。

作家巴特利特出版了名为《暗网》(The Dark Net)一书

吸引人的匿名性

法兰克福检察官翁格富克（Georg Ungefuk）在接受德国之声采访时指出，暗网并未使刑事犯罪世界出现根本性改变，但扩大了刑事犯罪的手段：它涉及所有领域，尤其是儿童色情。翁格富克是打击互联网刑事犯罪中心机构发言人。该机构也负责儿童色情平台"圣殿"案件的调查。他指出，使用暗网，躲避因相关犯罪行为受到惩罚，对很多人来说，依然十分诱人，因为，作案人相信，可以躲避追踪，在匿名状态下行动。

反对派保护空间

暗网不仅是刑事犯罪分子们的游乐场所。它也可以为希望能安全交流的人们提供保护空间。这些人或者生活在言论自由权受到限制的国度；或是斯诺登曝光情报机构的大规模监控行为后，有些人担心自己上网的隐秘性。翁格富克注意到了暗网的这一可能的功用。他指出，暗网也与自由有关，可提供在那些言论自由没有西方所具有的意义的国家躲避刑事追踪的可能性。

世界各地的反对派运动都寄希望于TOR网络。2011年，自由软件基金会授予TOR社会应用奖，理由是，它使约3600万人得以避开对个人隐私和匿名性的控制，自由上网。

因此，2015年，TOR网络旨在扩大和运营这一匿名网站及进一步开发TOR浏览器的项目也得到了德国外交部的资助。使用可简单下载的TOR网络浏览器，用户不仅可以活跃于暗网，也可在互联网上匿名活动。当然，安全自有其代价：数据流动速度明显下降。