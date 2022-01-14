暗示重启核武试验 朝鲜欲长期抗美

(德国之声中文网) 朝中社周四 (1月20日)暗示，可能会恢复核试验和远程弹道导弹试验。以金正恩为首的高级官员表示，朝鲜正在准备与美国进行「长期对抗」。

华盛顿威尔逊中心的研究员李珍 (Jean Lee)告诉路透社，可以预期双方剑拔弩张的欲战气氛，以及更多的挑衅行为。「金正恩现在将利用每一个机会为进一步的武器试验辩护。」

法新社报道，尽管受到国际制裁，还受到新冠疫情封锁影响，贫穷的朝鲜没有对华盛顿的会谈提议作出回应，同时还加倍进行武器试验，并誓言要对任何控制它的企图作出「更有力和肯定」的回应。

朝中社报道，朝鲜党中央委员会政治局的一次会议「向有关部门发出指示......迅速研究重新启动 」所有暂停的活动。这些暂停的活动指的可能是平壤的核计划和洲际弹道导弹计划。

政治局指出，「美国的敌对政策和军事威胁已经达到了不能再忽视的危险红线。」并列举了美韩联合军事演习，美国在该地区部署尖端战略武器，以及实施独立和联合国制裁。

根据报道，金正恩主持了这场政治局会议，在会上向官员们提交了一份报告，分析了朝鲜半岛的状况，并讨论了「未来针对美国的反制措施方向」。

朝鲜的算盘

金正恩在2018年宣布自行暂停核试验和洲际弹道导弹试验，但在2019年与时任美国总统特朗普(Donald Trump)的会谈破裂后，他就威胁要重启。

金正恩在上个月的一次重要党内讲话中重申了他对军事现代化的承诺，同时没有提及美国。

华盛顿则在上周对平壤实施了新的制裁，而朝鲜则以一系列导弹试验作为回应，宣称有自卫的「合法权利」。

朝鲜还加强了反华盛顿的言论。朝中社报道说，「美国恶毒地诽谤我们国家，做出了采取20多项独立制裁措施的愚蠢行为」。

新闻内容提到，朝鲜政治局一致同意，朝鲜应「为与美帝国主义的长期对抗做更充分的准备」，并 「增加我们的实力以捍卫国家的权利和利益」。

本周稍早，美国呼吁朝鲜「停止其非法和破坏稳定的活动」。

美国国务院说，美国朝鲜问题特别代表金圣(Sung Kim)此前对朝鲜试射导弹表示关切，并敦促平壤「不设前提条件」重返对话。

地缘政治复杂

法新社提到，这个时间点很微妙，因为金正恩唯一的主要盟友中国将在下个月举办冬奥会，而韩国正在为3月份的总统选举做准备。

同时，在朝鲜展示其军事力量的时候，也悄悄重新开始了与中国的跨境贸易。上周末，一列来自朝鲜的货运列车抵达中国边境城市丹东，这是2020年初以来的第一次。

(法新社、路透社)

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