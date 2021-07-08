暗杀海地总统嫌犯闯入台湾大使馆

（德国之声中文网）海地当地媒体报导，台湾驻海地大使馆遭暗杀海地总统的嫌犯入侵，台湾外交部向德国之声证实此事，并表示7月8日清晨，台湾驻馆保全发现一群全副武装可疑人士突破驻馆防护潜入庭院，安全公司紧急通报驻馆及海地警方。

台湾外交部发言人欧江安指出，大使馆接获海地政府请求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察进入大使馆进行搜捕行动。她向德国之声说：「海地警方7月8日下午约4时展开行动，共逮捕11名武装犯嫌，过程平顺，犯嫌未有抵抗，并已由海地警方（PNH）带回侦讯。」

据悉，台湾驻海地大使馆的门窗遭到歹徒破坏，但并未有其他财产损失，目前该使馆暂停对外服务，所有办公室人员居家办公至7月9日，并将视情形延长。

海地当地媒体指出，海地总统莫伊兹被暗杀后，嫌犯在台湾驻海地大使馆内避难，目前还不清楚为何要选择台湾大使馆。

路透社报导，刺杀海地总统莫伊兹的雇佣兵团伙共26人，更早前，海地警方曾表示，在海地总统若弗内尔·莫伊兹(Jovenel Moise) 被暗杀後，警方宣布已击毙4名「雇佣兵」，另外2名遭到拘捕，并称他们是刺杀总统的幕後黑手，也补充说警方正在首都太子港展开相关调查行动。

海地国家警察总署署长查尔斯 (Leon Charles)在电视上说明缉凶行动，并补充：「三名被劫持为人质的警察已被找回。」法新社报导，海地驻华盛顿大使埃德蒙(Bocchit Edmond)则表示，凶手是伪装成美国缉毒署人员的专业雇佣兵。

海地总统遭刺杀後，临时总理克劳德·约瑟夫(Claude Joseph) 宣布，海地全国戒严，并表示现在由他负责领导全国。约瑟夫呼吁公民，不要对嫌犯动用私刑，并交给警方处理。海地首都太子港警局外面，有上百名民众一度聚集，民众呼喊烧死嫌犯，并且放火烧了疑似嫌犯拥有的车辆。

（综合报导）

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