 暗杀海地总统嫌犯闯入台湾大使馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

暗杀海地总统嫌犯闯入台湾大使馆

暗杀海地总统的嫌犯入侵台湾驻海地大使馆，警方入馆共逮捕11人，嫌犯并未抵抗，台湾外交部向德国之声证实此事，并叙述事发过程。

Haiti | Ermordung Präsident Jovenel Moise

（德国之声中文网）海地当地媒体报导，台湾驻海地大使馆遭暗杀海地总统的嫌犯入侵，台湾外交部向德国之声证实此事，并表示7月8日清晨，台湾驻馆保全发现一群全副武装可疑人士突破驻馆防护潜入庭院，安全公司紧急通报驻馆及海地警方。

台湾外交部发言人欧江安指出，大使馆接获海地政府请求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察进入大使馆进行搜捕行动。她向德国之声说：「海地警方7月8日下午约4时展开行动，共逮捕11名武装犯嫌，过程平顺，犯嫌未有抵抗，并已由海地警方（PNH）带回侦讯。」

据悉，台湾驻海地大使馆的门窗遭到歹徒破坏，但并未有其他财产损失，目前该使馆暂停对外服务，所有办公室人员居家办公至7月9日，并将视情形延长。

海地当地媒体指出，海地总统莫伊兹被暗杀后，嫌犯在台湾驻海地大使馆内避难，目前还不清楚为何要选择台湾大使馆。

路透社报导，刺杀海地总统莫伊兹的雇佣兵团伙共26人，更早前，海地警方曾表示，在海地总统若弗内尔·莫伊兹(Jovenel Moise) 被暗杀後，警方宣布已击毙4名「雇佣兵」，另外2名遭到拘捕，并称他们是刺杀总统的幕後黑手，也补充说警方正在首都太子港展开相关调查行动。

Haiti | Präsident Jovenel Moise Gedenken Opfer Erbebenkatatrophe 2019

海地总统遭暗杀死亡。（资料照片）

海地国家警察总署署长查尔斯 (Leon Charles)在电视上说明缉凶行动，并补充：「三名被劫持为人质的警察已被找回。」法新社报导，海地驻华盛顿大使埃德蒙(Bocchit Edmond)则表示，凶手是伪装成美国缉毒署人员的专业雇佣兵。 

海地总统遭刺杀後，临时总理克劳德·约瑟夫(Claude Joseph)　宣布，海地全国戒严，并表示现在由他负责领导全国。约瑟夫呼吁公民，不要对嫌犯动用私刑，并交给警方处理。海地首都太子港警局外面，有上百名民众一度聚集，民众呼喊烧死嫌犯，并且放火烧了疑似嫌犯拥有的车辆。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

刺杀总统兇嫌落网 外界关注海地政局发展

海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。  

海地总统遇刺身亡   

根据海地政府，53岁的总统若弗内尔·莫伊兹在家中遭武装分子枪击死亡。消息一出引发国际哗然。  

台美联手赞助巴拉圭疫苗 台巴断交危机暂时化解

台湾在南美唯一邦交国巴拉圭新冠病毒肆虐周年，抗疫用品短缺、疫苗不见踪影，民怨与疫情同步攀升。智利和阿联酋转赠中国疫苗后，北京以提供大量疫苗劝诱改变外交选项，美国台湾联手化解中国疫苗外交挑战。  

相关内容

Haiti | Ermordung Präsident Jovenel Moise

刺杀总统兇嫌落网 外界关注海地政局发展 08.07.2021

海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。

Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

中国「春苗行动」：台湾人和海外华人买单吗？ 06.07.2021

中国的「春苗行动」为海外公民打疫苗，同时纳入台湾人及海外华人，国台办称已经有上千名台湾人接种中国疫苗，真实情况为何？海外华人买单吗？

Paraguay I Mario Abdo Benitez, Tsai Ing-wen

台美联手赞助巴拉圭疫苗 台巴断交危机暂时化解 18.03.2021

台湾在南美唯一邦交国巴拉圭新冠病毒肆虐周年，抗疫用品短缺、疫苗不见踪影，民怨与疫情同步攀升。智利和阿联酋转赠中国疫苗后，北京以提供大量疫苗劝诱改变外交选项，美国台湾联手化解中国疫苗外交挑战。

广告

媒体看中国

图为海德堡印刷机的生产车间

德语媒体：德国第二，谁来当第一？

《南德意志报》点评了中国机械制造业超越德国成为出口冠军一事，认为中国崛起为世界第一是迟早的事，大家应早做心理准备。《标准报》则注意到了美军撤离阿富汗后的中国角色。  