暗中升溫？ 印度边境现罕见军事调动

（德国之声中文网）印度喷射战机周三 (6月24日)飞越中印在喜马拉雅山的冲突热点，从争议地区印度重镇莱赫 （Leh）的军事基地起飞，向240公里(150英里)外的山区边界飞去。

莱赫外的主要道路上也设有检查站，在海拔3500米(11500英尺)的城镇周围也出现了大量军事活动。当地居民报告说，附近的道路上排着长长的军用卡车和大炮。

曾在该地区服役、常驻莱赫的印度军队退役上尉切帕 (Tashi Chhepal)说，在这个触及巴基斯坦以及中国的敏感地区，这次动员是前所未有的。他告诉法新社记者：「我以前没有见过这种军事调动。」

兩国均未撤军

印度军方消息人士告诉法新社记者，在6月15日加勒万山谷口双方发生致命斗殴后，中国军队已经占领了一块占地数平方公里的土地。

虽然中印双方公开宣布「脱离接触」，但两国并未自争议山谷撤军，印度部署了更多的部队，试图展现军力。

中国外交部发言人赵立坚周三 (24日)呼吁印度遵守此前的双边协议，「与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定」。

北京在5月也曾发出类似的解决呼吁，事实证明，当时的冲突只是加尔万之战前的暖身。

美国卫星公司Maxar周日拍摄的图片显示，战斗现场附近河边的营地里有卡车和小屋。目前还不清楚是属于哪一方。

印度分析人士对局势大幅缓和或印度收回领土的可能表示怀疑。新德里观察家研究基金会智库的潘特（Harsh Pant）说：「中国人现在说的任何话都不能只看表面，希望印度现在已经吸取了教训。」

分析：抵制中国货仅属短期

在抵制中国商品的呼声中，媒体报道称，印度总理莫迪 (Narendra Modi)政府可能会让中国公司在印度做生意更加困难。

但分析人士表示，双方都认识到他们的经济需要对方。麻省理工学院的安全专家纳朗 (Vipin Narang)表示，印度民众「可能会对中国产生一些短期的反弹」，但他认为最终巴基斯坦才是大众眼中主要的威胁。

邹宗翰/李澄欣 (法新社等)