 暗中升溫？ 印度边境现罕见军事调动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2020

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时政风云

暗中升溫？ 印度边境现罕见军事调动

虽然中印双方在军长级会议后都说要让局势降温，维护边境地区的和平安宁。但是在中国占领争议地区一小块土地后，印度战机飞过此处，印度军方也在临近小镇集结，看起来双方依旧剑拔弩张。

Konflikt China Indien | Ganderbal-Grenze (picture-alliance/ZUMA Press/I. Abbas)

印度军队北方司令部的一名官员在提到增援部队时匿名告诉法新社记者：「我们现在在该地区有很好的兵力。」

（德国之声中文网）印度喷射战机周三 (6月24日)飞越中印在喜马拉雅山的冲突热点，从争议地区印度重镇莱赫 （Leh）的军事基地起飞，向240公里(150英里)外的山区边界飞去。

莱赫外的主要道路上也设有检查站，在海拔3500米(11500英尺)的城镇周围也出现了大量军事活动。当地居民报告说，附近的道路上排着长长的军用卡车和大炮。

曾在该地区服役、常驻莱赫的印度军队退役上尉切帕 (Tashi Chhepal)说，在这个触及巴基斯坦以及中国的敏感地区，这次动员是前所未有的。他告诉法新社记者：「我以前没有见过这种军事调动。」

兩国均未撤军

印度军方消息人士告诉法新社记者，在6月15日加勒万山谷口双方发生致命斗殴后，中国军队已经占领了一块占地数平方公里的土地。

虽然中印双方公开宣布「脱离接触」，但两国并未自争议山谷撤军，印度部署了更多的部队，试图展现军力。

中国外交部发言人赵立坚周三 (24日)呼吁印度遵守此前的双边协议，「与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定」。

北京在5月也曾发出类似的解决呼吁，事实证明，当时的冲突只是加尔万之战前的暖身。

美国卫星公司Maxar周日拍摄的图片显示，战斗现场附近河边的营地里有卡车和小屋。目前还不清楚是属于哪一方。

印度分析人士对局势大幅缓和或印度收回领土的可能表示怀疑。新德里观察家研究基金会智库的潘特（Harsh Pant）说：「中国人现在说的任何话都不能只看表面，希望印度现在已经吸取了教训。」

分析：抵制中国货仅属短期

在抵制中国商品的呼声中，媒体报道称，印度总理莫迪 (Narendra Modi)政府可能会让中国公司在印度做生意更加困难。

但分析人士表示，双方都认识到他们的经济需要对方。麻省理工学院的安全专家纳朗 (Vipin Narang)表示，印度民众「可能会对中国产生一些短期的反弹」，但他认为最终巴基斯坦才是大众眼中主要的威胁。

邹宗翰/李澄欣 (法新社等)

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